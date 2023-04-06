6 апреля, 23:12
Стоялась жеребьевка следующих этапов FONBET Кубка России.
Первый матч финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Уралом» пройдет в Москве, ответная игра — в Екатеринбурге. Первая встреча состоится 18-20 апреля, вторая — 2-4 мая.
В жеребьевку второго этапа 1/2 финала Пути регионов участвовали команды-победители первого этапа полуфиналов Пути регионов и проигравшие в полуфиналах Пути РПЛ. Хозяином поля будет команда, выступавшая в Пути регионов.
Пары второго этапа 1/2 финала Пути регионов:
«Акрон» — «Спартак» (игра в Тольятти)
«Краснодар» — «Крылья Советов» (игра в Краснодаре)
Проведение встреч 1/2 финала Пути регионов запланировано с 18 по 20 апреля. Противостояние состоит из одного матча, в случае ничьей — серия пенальти.
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Пройдет ли «Спартак» в следующий раунд турнира? На победу красно-белых над «Акроном» в основное время букмекерская компания ФОНБЕТ дала коэффициент 1.62, что приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех клуба из ФНЛ — за 5.10 (15%).
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