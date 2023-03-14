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Сегодня, 21:59

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
«Спартак» — «Урал».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.

Гол на 22-й минуте встречи забил нападающий красно-белых Квинси Промес после передачи новичка клуба Томаша Тавареша. Для форварда этот гол стал 102-м в составе «Спартака».

Позже арбитр встречи Сергей Карасев не поставил пенальти после отмашки в штрафной «Урала» в отношении полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры.

На 67-й минуте счет сравнял Юрий Железнов, который появился на поле тремя минутами ранее.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
14 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Урал

Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
18
190
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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