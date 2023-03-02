«Спартак» — «Урал», «Крылья Советов» — ЦСКА: итоги жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

2 марта состоялась жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Пары 1/2 финала верхней сетки турнира:

«Крылья Советов» — ЦСКА

«Спартак» — «Урал»

Благодаря такой жеребьевке «Спартак» и «Урал» проведут в марте сразу два матча — в чемпионате и в Кубке страны. Первый из них в РПЛ состоится уже в ближайшие выходные, 4 числа. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает красно-белых фаворитами встречи. На победу команды Абаскаля можно поставить с коэффициентом 1.55. На успех «Урала» котировка — 5.60, на ничью — 4.50.

В жеребьевке 1/2 финала Пути РПЛ участвовали 4 клуба, которые одержали победы в четвертьфиналах.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.

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