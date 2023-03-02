Сегодня, 14:50
2 марта состоялась жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Пары 1/2 финала верхней сетки турнира:
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Спартак» — «Урал»
Благодаря такой жеребьевке «Спартак» и «Урал» проведут в марте сразу два матча — в чемпионате и в Кубке страны. Первый из них в РПЛ состоится уже в ближайшие выходные, 4 числа. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает красно-белых фаворитами встречи. На победу команды Абаскаля можно поставить с коэффициентом 1.55. На успех «Урала» котировка — 5.60, на ничью — 4.50.
В жеребьевке 1/2 финала Пути РПЛ участвовали 4 клуба, которые одержали победы в четвертьфиналах.
Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.
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