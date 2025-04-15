«Спартак» и «Урал» встретятся в матче Пути регионов Кубка России

«Спартак» и «Урал» встретятся в матче первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 апреля. Игра на «Лукойл Арене» в Москве стартует в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Тушино. Основные события игры «Спартак» — «Урал» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

15 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В предыдущем раунде пути регионов Кубка России «Спартак» победил «Акрон» (3:2), а «Урал» обыграл «Рубин» (1:0).

Победитель этого противостояния во втором этапе полуфинала сыграет с проигравшим в полуфинальной паре пути РПЛ «Динамо» — ЦСКА.