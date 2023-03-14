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Сегодня, 18:00

«Спартак» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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14 марта в Москве «Спартак» примет «Урал» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Урал». В прямом эфире видеотрансляция встречи будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 19.30 мск.

Ответная игра в Кубке между «Спартаком» и «Уралом» пройдет 3 апреля в Екатеринбурге, начало — в 18.00 по московскому времени.

4 марта красно-белые сыграли вничью с командой Виктора Гончаренко (2:2) в матче 18-го тура РПЛ.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
14 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
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ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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