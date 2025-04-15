«Спартак» — «Урал»: Угальде, Барко и Бонгонда выйдут в старте, Медина — вне заявки

«Спартак» и «Урал» объявили стартовые составы перед матчем первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России. Игра начнется в 20.30 мск.

У красно-белых в заявку не попал хавбек Хесус Медина.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Чернов, Абена, Зобнин, Хлусевич, Мангаш, Пруцев, Игнатов, Солари, Гарсия, Массалыга.

«Урал»: Щербицкий, Малькевич, Ар. Мамин, Бегич, Маргасов, Морозов, Аюпов, Чудин, Мосин, Егорычев, Воронов.

Запасные: Ал. Мамин, Бевеев, Бессмертный, Итало, Бондарев, Ишков, Железнов, Сунгатулин, Секулич, Марков.