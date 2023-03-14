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Кубок России

Сегодня, 18:56

«Спартак» — «Урал»: Промес и Тавареш выйдут в стартовом составе, Мозес в запасе впервые с августа

Руслан Минаев
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» и «Урал» объявили стартовые составы на первый матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало встречи в 20.00 мск.

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия (к), Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Мелешин.

Запасные: Шитов, Волков, Рыбус, Классен, Денисов, Дуарте, Зобнин, Зорин, Мозес, Бальде, Зиньковский.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков (к), Сунгатулин, Влут, Мишкич, Каштанов, Юшин, Егорычев.

Запасные: Баклов, Подберезкин, Эмерсон, Мамин, Железнов, Татаринов, Мосин, Ранджелович, Бикфалви.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
14 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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