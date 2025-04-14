«Спартак» и «Урал» встретятся в Кубке России 15 апреля

«Спартак» и «Урал» встретятся в матче первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 апреля. Игра на «Лукойл Арене» в Москве начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Урал» можно также в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

15 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

Трансляцию матча в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также смотреть полуфинал Кубка России можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального эфира).

«Спартак» занял первое место в группе А и в 1/4 финала пути РПЛ уступил «Ростову» (1:3 по сумме двух встреч), а во втором этапе четвертьфинала пути регионов обыграл «Акрон» (3:2).

Представитель первой лиги «Урал» в первом этапе 1/4 финала пути регионов обыграл «Химки» (1:1, пенальти — 4:3), а во втором — «Рубин» (1:0).