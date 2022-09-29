«Спартак» впервые обыграл «Зенит» Семака. И сразу крупно

«Спартак» разгромил «Зенит» в матче группового турнира Кубка России и прервал успешную серию Сергея Семака в противостоянии с красно-белыми.

В 11 предыдущих матчах под руководством 46-летнего специалиста сине-бело-голубые одержали семь побед и четырежды сыграли вничью. При этом во время работы с «Уфой» Семак не смог победить красно-белых — одна ничья и два поражения.

Сергей Семак в должности главного тренера «Зенита» против «Спартака»

Дата Турнир Стадион Тренер «Спартака» Счет Авторы голов 02.09.2018 Чемпионат Газпром Арена Массимо Каррера 0:0 - 17.03.2019 Чемпионат Открытие Банк Арена Олег Кононов 1:1 Барриос — Глушаков 01.09.2019 Чемпионат Открытие Банк Арена Олег Кононов 1:0 Жирков 01.12.2019 Чемпионат Газпром Арена Доменико Тедеско 1:0 Кутепов, в свои ворота 19.07.2020 Кубок Газпром Арена Доменико Тедеско 2:1 Дзюба, Кузяев — Соболев 03.10.2020 Чемпионат Открытие Банк Арена Доменико Тедеско 1:1 Ерохин — Понсе 16.12.2020 Чемпионат Газпром Арена Доменико Тедеско 3:1 Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота 24.10.2021 Чемпионат Газпром Арена Руй Витория 7:1 Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес 15.05.2022 Чемпионат Открытие Банк Арена Паоло Ваноли 1:1 Мостовой — Соболев 09.07.2022 Суперкубок Газпром Арена Гильермо Абаскаль 4:0 Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра 04.09.2022 Чемпионат Открытие Банк Арена Гильермо Абаскаль 2:1 Ловрен, Мостовой — Соболев 29.09.2022 Кубок Открытие Банк Арена Гильермо Абаскаль 0:3 Промес-2, Соболев

Итого: +7=4-1, мячи 23-10.

Стадион «Спартака» — одна из самых неудобных арен для «Зенита». На поле «Открытие Банк Арены» сине-бело-голубые добились только одной победы в девяти матчах.

При этом в кубковой встрече красно-белые впервые сыграли на «ноль». Ранее гости семь раз забивали по одному голу, и однажды — два.

Матчи «Зенита» против «Спартака» на «Открытие Банк Арене»

Дата Турнир Тренер Счет Голы 02.05.2015 Чемпионат Андре Виллаш-Боаш 1:1 Халк — Ромулу 26.09.2015 Чемпионат Андре Виллаш-Боаш 2:2 Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов 16.04.2017 Чемпионат Мирча Луческу 1:2 Дзюба — Промес, Самедов 27.11.2017 Чемпионат Роберто Манчини 1:3 Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич 17.03.2019 Чемпионат Сергей Семак 1:1 Барриос — Глушаков 01.09.2019 Чемпионат Сергей Семак 1:0 Жирков 03.10.2020 Чемпионат Сергей Семак 1:1 Ерохин — Понсе 13.05.2022 Чемпионат Сергей Семак 1:1 Мостовой — Соболев 29.09.2022 Кубок Сергей Семак 0:3 Промес-2, Соболев

Итого: +1=5-3, мячи 9-14.