«Спартак» впервые обыграл «Зенит» Семака. И сразу крупно

29 сентября, 22:40
«Спартак» разгромил «Зенит» в матче группового турнира Кубка России и прервал успешную серию Сергея Семака в противостоянии с красно-белыми.
В 11 предыдущих матчах под руководством 46-летнего специалиста сине-бело-голубые одержали семь побед и четырежды сыграли вничью. При этом во время работы с «Уфой» Семак не смог победить красно-белых — одна ничья и два поражения.
Сергей Семак в должности главного тренера «Зенита» против «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Стадион
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Авторы голов
|
02.09.2018
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Массимо Каррера
|
0:0
|
-
|
17.03.2019
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Олег Кононов
|
1:1
|
Барриос — Глушаков
|
01.09.2019
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Олег Кононов
|
1:0
|
Жирков
|
01.12.2019
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Доменико Тедеско
|
1:0
|
Кутепов, в свои ворота
|
19.07.2020
|
Кубок
|
Газпром Арена
|
Доменико Тедеско
|
2:1
|
Дзюба, Кузяев — Соболев
|
03.10.2020
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Доменико Тедеско
|
1:1
|
Ерохин — Понсе
|
16.12.2020
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Доменико Тедеско
|
3:1
|
Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота
|
24.10.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Руй Витория
|
7:1
|
Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес
|
15.05.2022
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Паоло Ваноли
|
1:1
|
Мостовой — Соболев
|
09.07.2022
|
Суперкубок
|
Газпром Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
4:0
|
Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра
|
04.09.2022
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
2:1
|
Ловрен, Мостовой — Соболев
|
29.09.2022
|
Кубок
|
Открытие Банк Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
0:3
|
Промес-2, Соболев
Итого: +7=4-1, мячи 23-10.
Стадион «Спартака» — одна из самых неудобных арен для «Зенита». На поле «Открытие Банк Арены» сине-бело-голубые добились только одной победы в девяти матчах.
При этом в кубковой встрече красно-белые впервые сыграли на «ноль». Ранее гости семь раз забивали по одному голу, и однажды — два.
Матчи «Зенита» против «Спартака» на «Открытие Банк Арене»
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Счет
|
Голы
|
02.05.2015
|
Чемпионат
|
Андре Виллаш-Боаш
|
1:1
|
Халк — Ромулу
|
26.09.2015
|
Чемпионат
|
Андре Виллаш-Боаш
|
2:2
|
Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов
|
16.04.2017
|
Чемпионат
|
Мирча Луческу
|
1:2
|
Дзюба — Промес, Самедов
|
27.11.2017
|
Чемпионат
|
Роберто Манчини
|
1:3
|
Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич
|
17.03.2019
|
Чемпионат
|
Сергей Семак
|
1:1
|
Барриос — Глушаков
|
01.09.2019
|
Чемпионат
|
Сергей Семак
|
1:0
|
Жирков
|
03.10.2020
|
Чемпионат
|
Сергей Семак
|
1:1
|
Ерохин — Понсе
|
13.05.2022
|
Чемпионат
|
Сергей Семак
|
1:1
|
Мостовой — Соболев
|
29.09.2022
|
Кубок
|
Сергей Семак
|
0:3
|
Промес-2, Соболев
Итого: +1=5-3, мячи 9-14.