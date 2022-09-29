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Кубок России

29 сентября, 22:40

«Спартак» впервые обыграл «Зенит» Семака. И сразу крупно

«Спартак» впервые обыграл «Зенит» Семака
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» разгромил «Зенит» в матче группового турнира Кубка России и прервал успешную серию Сергея Семака в противостоянии с красно-белыми.

В 11 предыдущих матчах под руководством 46-летнего специалиста сине-бело-голубые одержали семь побед и четырежды сыграли вничью. При этом во время работы с «Уфой» Семак не смог победить красно-белых — одна ничья и два поражения.

Сергей Семак в должности главного тренера «Зенита» против «Спартака»

Дата

Турнир

Стадион

Тренер «Спартака»

Счет

Авторы голов

02.09.2018

Чемпионат

Газпром Арена

Массимо Каррера

0:0

-

17.03.2019

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Олег Кононов

1:1

Барриос — Глушаков

01.09.2019

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Олег Кононов

1:0

Жирков

01.12.2019

Чемпионат

Газпром Арена

Доменико Тедеско

1:0

Кутепов, в свои ворота

19.07.2020

Кубок

Газпром Арена

Доменико Тедеско

2:1

Дзюба, Кузяев — Соболев

03.10.2020

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Доменико Тедеско

1:1

Ерохин — Понсе

16.12.2020

Чемпионат

Газпром Арена

Доменико Тедеско

3:1

Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота

24.10.2021

Чемпионат

Газпром Арена

Руй Витория

7:1

Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес

15.05.2022

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Паоло Ваноли

1:1

Мостовой — Соболев

09.07.2022

Суперкубок

Газпром Арена

Гильермо Абаскаль

4:0

Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра

04.09.2022

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Гильермо Абаскаль

2:1

Ловрен, Мостовой — Соболев

29.09.2022

Кубок

Открытие Банк Арена

Гильермо Абаскаль

0:3

Промес-2, Соболев

Итого: +7=4-1, мячи 23-10.

Стадион «Спартака» — одна из самых неудобных арен для «Зенита». На поле «Открытие Банк Арены» сине-бело-голубые добились только одной победы в девяти матчах.

При этом в кубковой встрече красно-белые впервые сыграли на «ноль». Ранее гости семь раз забивали по одному голу, и однажды — два.

Матчи «Зенита» против «Спартака» на «Открытие Банк Арене»

Дата

Турнир

Тренер

Счет

Голы

02.05.2015

Чемпионат

Андре Виллаш-Боаш

1:1

Халк — Ромулу

26.09.2015

Чемпионат

Андре Виллаш-Боаш

2:2

Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов

16.04.2017

Чемпионат

Мирча Луческу

1:2

Дзюба — Промес, Самедов

27.11.2017

Чемпионат

Роберто Манчини

1:3

Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич

17.03.2019

Чемпионат

Сергей Семак

1:1

Барриос — Глушаков

01.09.2019

Чемпионат

Сергей Семак

1:0

Жирков

03.10.2020

Чемпионат

Сергей Семак

1:1

Ерохин — Понсе

13.05.2022

Чемпионат

Сергей Семак

1:1

Мостовой — Соболев

29.09.2022

Кубок

Сергей Семак

0:3

Промес-2, Соболев

Итого: +1=5-3, мячи 9-14.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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