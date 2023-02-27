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Кубок России

27 февраля, 23:21

«Спартак» заработает 23,45 млн рублей за выход в полуфинал FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Спартак» заработает 23,45 млн рублей за выход в полуфинал Фонбет Кубка России. 27 февраля «красно-белые» выиграли у «Локомотива» второй матч на стадии 1/4 финала турнира и обеспечили себе выход в полуфинал, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, за проход в 1/2 финала «Спартак» получит от организаторов Кубка России 12,65 млн рублей. За каждый полуфинальный матч в верхней сетке клуб заработает по 5,4 миллиона рублей. Таким образом, минимальные призовые «Спартака» в FONBET Кубке России превысят 100 млн рублей.

«Локомотив» не завершил свое выступление на турнире, а вылетел в нижнюю сетку. За это «железнодорожники» получат от организаторов турнира 2,7 миллиона рублей — столько «стоит» каждый матч на этом этапе.

Сегодня, 27 февраля «Спартак» победил «Локомотив» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка страны и вышел в полуфинал Пути РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-zarabotaet-23-45-mln-rublei-za-vykhod-v-polufinal-fonbet-kubka-rossii-231451/
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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