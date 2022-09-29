«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева

29 сентября «Спартак» в Москве одержал разгромную победу над «Зенитом» (3:0) в матче группы B Пути РПЛ в Кубке России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена».

На 79-й минуте игры первый гол забил полузащитник красно-белых Квинси Промес. Спустя 8 минут отличился форвард Александр Соболев. Окончательный счет на табло в добавленное время установил Промес, оформив дубль.

Команда Гильермо Абаскаля с 9 очками лидирует в группе. Сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке с тремя баллами.

2 октября «Спартак» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» в РПЛ, а «Зенит» дома встретится с «Ростовом».