Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Таблицы
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

29 сентября, 22:29

«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

29 сентября «Спартак» в Москве одержал разгромную победу над «Зенитом» (3:0) в матче группы B Пути РПЛ в Кубке России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена».

На 79-й минуте игры первый гол забил полузащитник красно-белых Квинси Промес. Спустя 8 минут отличился форвард Александр Соболев. Окончательный счет на табло в добавленное время установил Промес, оформив дубль.

Команда Гильермо Абаскаля с 9 очками лидирует в группе. Сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке с тремя баллами.

2 октября «Спартак» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» в РПЛ, а «Зенит» дома встретится с «Ростовом».

Кубок России. Группа B
29 сент, 20:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Зенит
Квинси Промес
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
20
325
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Зенит» был эмоционально выхолощен». Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»
Соболев после победы над «Зенитом» спросил у фанатов, какие есть дельфинарии в Астрахани
Каманцев ответил на вопрос о готовности «Краснодара» обратиться в органы по матчу с ЦСКА
Каманцев: «После каждого тура публиковать рейтинг судей мы не видим смысла»
Каманцев: «У Заремы Салиховой никогда не было официального статуса в «Спартаке»
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Спартак» — «Зенит»: Промес оформил дубль

«Спартак» — «Зенит»: видео голов