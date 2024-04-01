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Сегодня, 11:00

«Спартак» — «Зенит»: дата и время начала матча Кубка России

«Спартак» и «Зенит» проведут первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России 3 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Зенит» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» и «Зенит» сыграют в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды проведут две игры: первая состоится 3 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 16-18 апреля (точные дата и время будут известны позднее).

В текущем сезоне команды провели между собой два матча в РПЛ. В первом круге «Зенит» на «Лукойл Арене» в Москве обыграл «Спартак» со счетом 3:1 в 5-м туре чемпионата России. Игра 19-го тура, которая прошла на «Газпром-Арене», завершилась вничью — 0:0.

«Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очков после 21 тура. У «Спартака» в активе 32 очка и шестая позиция в чемпионате России.

В последний раз «Зенит» выигрывал Кубок России в 2020 году, «Спартак» — в 2022-м.

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Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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