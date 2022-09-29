«Спартак» и «Зенит» объявили составы на матч Кубка России

«Спартак» и «Зенит» объявили составы на матч 3-го тура группового этапа Кубка России.

Встреча состоится в четверг, 29 сентября, и начнется в 20.30 по московскому времени. Игра пройдет в Москве.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Селихов, А. Шитов, Вит. Шитов, Чернов, Мевля, Рассказов, Рыбус, Денисов, Николсон, Мелешин, Зорин, Зиньковский.

«Зенит»: Иван, Сантос, Родригао, Чистяков, Круговой, Караваев, Вендел, Кузяев, Мантаун, Малком, Сергеев.

Запасные: Кержаков, Королев, Сутормин, Адамов, Ловрен, Алип, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кассьерра.

После 2 туров группового этапа Кубка России красно-белые набрали 6 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице группы B. Сине-бело-голубые с 3 баллами расположились на 3-й позиции.