Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

«Успел ли «Спартак» сделать работу над ошибками после поражения от «Зенита»? Мне бы хотелось посмотреть. Хотелось бы, чтобы были более гибкие в тактике. Понимаю, что это кубковый матч, но будет дерби! Все будут играть на победу. В моей вселенной ничего не изменилось и фаворит — «Зенит». «Спартаку» будет сложно, но если не будут делать простых ошибок, выиграют борьбу, сыграют на высоком уровне, то тогда есть шанс зацепиться за победу, почему нет? Но борьбу выигрывать надо обязательно у «Зенита», — сказал Баженов «СЭ».

«Спартак» примет «Зенит» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в четверг, 29 сентября. Игра начнется в 20.30 мск.

У «Спартака» шесть очков после двух матчей, у «Зенита» — три.