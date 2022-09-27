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Кубок России

27 сентября, 21:43

Баженов о матче Кубка «Спартак» — «Зенит»: «В моей вселенной ничего не изменилось. Фаворит — питерцы

Баженов считает «Зенит» фаворитом кубкового матча против «Спартака»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

«Успел ли «Спартак» сделать работу над ошибками после поражения от «Зенита»? Мне бы хотелось посмотреть. Хотелось бы, чтобы были более гибкие в тактике. Понимаю, что это кубковый матч, но будет дерби! Все будут играть на победу. В моей вселенной ничего не изменилось и фаворит — «Зенит». «Спартаку» будет сложно, но если не будут делать простых ошибок, выиграют борьбу, сыграют на высоком уровне, то тогда есть шанс зацепиться за победу, почему нет? Но борьбу выигрывать надо обязательно у «Зенита», — сказал Баженов «СЭ».

«Спартак» примет «Зенит» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в четверг, 29 сентября. Игра начнется в 20.30 мск.

У «Спартака» шесть очков после двух матчей, у «Зенита» — три.

Никита Баженов
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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