Гаврилов: «Победа «Спартака» над «Зенитом»? Нет ничего невозможного»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в Кубке России.

«Нет ничего невозможного. Другое дело, что Кубок ничего не дает. Это тренировочный, товарищеский матч перед игрой в РПЛ, где можно проверить молодежь и дать возможность отдохнуть другим игрокам. Но, конечно, победить «Зенит» — это уже личные счеты», — сказал Гаврилов «СЭ».

«Спартак» примет «Зенит» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в четверг, 29 сентября. Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

У «Спартака» шесть очков после двух матчей, у «Зенита» — три.

29.09.2022 | Спартак — Зенит