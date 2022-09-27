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Кубок России

27 сентября, 18:50

Гаврилов: «Победа «Спартака» над «Зенитом»? Нет ничего невозможного»

Юрий Гаврилов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в Кубке России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в Кубке России.

«Нет ничего невозможного. Другое дело, что Кубок ничего не дает. Это тренировочный, товарищеский матч перед игрой в РПЛ, где можно проверить молодежь и дать возможность отдохнуть другим игрокам. Но, конечно, победить «Зенит» — это уже личные счеты», — сказал Гаврилов «СЭ».

«Спартак» примет «Зенит» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в четверг, 29 сентября. Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

У «Спартака» шесть очков после двух матчей, у «Зенита» — три.

29.09.2022 | Спартак — Зенит

Юрий Гаврилов (футбол)
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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