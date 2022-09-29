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Кубок России

29 сентября, 19:00

«Спартак» — «Зенит»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Матч «Спартак» — «Зенит» начнется в 20.30 мск
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
«Спартак» — «Зенит».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В четверг, 29 сентября, состоится матч третьего тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«Спартак» после двух матчей занимает первое место в группе B, набрав шесть очков. «Зенит» с тремя очками идет третьим.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Спартак» — «Зенит»: прямая трансляция матча Кубка
Кубок России. Группа B
29 сент, 20:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Зенит
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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