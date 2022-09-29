В четверг, 29 сентября, состоится матч третьего тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«Спартак» после двух матчей занимает первое место в группе B, набрав шесть очков. «Зенит» с тремя очками идет третьим.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.