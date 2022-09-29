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Кубок России

Судейство

29 сентября, 21:38

«Спартак» — «Зенит»: жуткий тайм Мешкова — пропущены фолы, не вынесены предупреждения

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент матча &amp;quot;Зенит&amp;quot; - &amp;quot;Спартак&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В ходе первого тайма матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым приняла несколько непонятных решений и допустила несколько ошибок.

На 22-й минуте судья ошибочно не зафиксировал фол со стороны зенитовца Мантуана на Соболеве.

На 23-й минуте рефери не наказал желтой карточкой спартаковца Умярова, ударившего Кузяева в лицо.

На 27-й минуте арбитр ошибся, не зафиксировав на дальнем фланге нарушение правил против Мантуана и не вынеся предупреждение защитнику «Спартака».

На 30-й минуте Мешков не вынес предупреждение спартаковцу Хлусевичу за фол против Вендела.

На 31-й минуте и после свистка на перерыв избежал дисциплинарной санкции за споры с судьями главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

На 34-й минуте второй ассистент Александр Богданов зачем-то сделал паузу при определении положения «вне игры».

На 43-й минуте зенитовец Круговой избежал предупреждения за грубую игру.

На 45+1-й минуте Малком, возможно, ошибочно избежал удаления за агрессивную отмашку. Но утверждать однозначно невозможно из-за плохого показа эпизода.

Кубок России. Группа B
29 сент, 20:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Зенит
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
36
21
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