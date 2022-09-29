«Спартак» — «Зенит»: жуткий тайм Мешкова — пропущены фолы, не вынесены предупреждения

В ходе первого тайма матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым приняла несколько непонятных решений и допустила несколько ошибок.

На 22-й минуте судья ошибочно не зафиксировал фол со стороны зенитовца Мантуана на Соболеве.

На 23-й минуте рефери не наказал желтой карточкой спартаковца Умярова, ударившего Кузяева в лицо.

На 27-й минуте арбитр ошибся, не зафиксировав на дальнем фланге нарушение правил против Мантуана и не вынеся предупреждение защитнику «Спартака».

На 30-й минуте Мешков не вынес предупреждение спартаковцу Хлусевичу за фол против Вендела.

На 31-й минуте и после свистка на перерыв избежал дисциплинарной санкции за споры с судьями главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

На 34-й минуте второй ассистент Александр Богданов зачем-то сделал паузу при определении положения «вне игры».

На 43-й минуте зенитовец Круговой избежал предупреждения за грубую игру.

На 45+1-й минуте Малком, возможно, ошибочно избежал удаления за агрессивную отмашку. Но утверждать однозначно невозможно из-за плохого показа эпизода.