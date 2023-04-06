Сперцян: «Мы победили благодаря поддержке болельщиков»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился эмоциями после победы над «Ростовом» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:3).

— Поздравляем с победой. Очень эмоциональный матч с большим количеством остановок. На сколько остановки выбивали из колеи? Какие сейчас эмоции?

— Конечно, выбивает. Если бегать весь матч в эмоциях, а потом такая пауза на пять-шесть минут. Конечно, выбивало. Но самое главное, что мы победили. И эмоции зашкаливают. Спасибо большое болельщикам. Сегодня был очень тяжелый матч, непростой для нас. Мы победили благодаря поддержке болельщиков.

— Эпизод с вашим голом. В какой момент включились, до удара Песьякова или после?

— Нам говорили, что они очень много играют через вратаря и мы это знаем. Я чуть заранее пошел. Посмотрел эту зону и просто прочитал.

— Показалось, что был провал в плане атаки в начале второго тайма. С чем это связано?

— «Ростов» очень хорошая команда. Думаю, что мы неправильно действовали. Может где-то не успевали. Было очень тяжело.

— Знали ли вы, что «Краснодар» никогда не выигрывал в серии пенальти?

— Да нет, не знали.

«Ростов» покидает турнир, а «Краснодар» проходит в следующую стадию, где сыграет с «Крыльями Советов».