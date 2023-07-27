Сперцян согласен со своим удалением в матче против «Спартака»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свое удаление в матче против «Спартака» (1:2) в первом туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

23-летний полузащитник получил красную карточку в конце первого тайма за фол на Антоне Зиньковском.

— Что это было? Почему с вами так поступили?

— Жесткий фол. Это была красная.

— Ты согласен?

— Да.

— То есть судью не купил «Спартак»?

— В этом эпизоде нет.

— А в других?

— До этого были моменты. Но я не хочу об этом.

— Что скажешь по игре, насколько «Спартак» заслуженно победил?

— За счет удаления. Я подвел команду. Перед командой извинился. Извиняюсь перед болельщиками. Сегодня был полный стадион.

— Показалось, что фол был случайным?

— Да, я его не видел.

— На сколько Кубок важен?

— Да и чемпионат важен. Каждая игра важна. У нас и на Кубок, и на чемпионат есть шансы, — сказал Сперцян.