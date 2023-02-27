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Кубок России

27 февраля, 23:43

Спириднов назвал рядовой победу «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов отреагировал на победу «Спартака» над «Локомотивом» (4:2) в четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Победа есть победа. Промес два пенальти не забил — нужно добавлять, конечно, в этом плане. Рядовая победа. На сегодняшний день я не считаю, что «Локомотив» — это какой-то топ-клуб. Им еще нужно вставать после суперменеджеров немецких, нужно от них отойти. «Локомотив» сейчас — это команда ниже среднего», — приводит слова Спиридонова Metaratings.ru.

В 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» по сумме двух матчей обыграл «Локомотив» со счутом 5:2. Команда под руководством Абаскаля стала вторым полуфиналистом турнира. Ранее путевку в полуфинал добыл «Урал» в противостоянии с «Ростовом».

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksei-spiridnov-nazval-ryadovoi-pobedu-spartaka-nad-lokomotivom-v-kubke-rossii-231465/
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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