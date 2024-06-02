Список обладателей Кубка России: все победители в истории турнира
Список обладателей Кубка России по годам
Кубок России по футболу под эгидой РФС проводится с 1992 года. Первым обладателем трофея является «Торпедо». Самый титулованный клуб за всю историю соревнований — «Локомотив». Красно-зеленые праздновали победу в финале девять раз. «СЭ» публикует список всех победителей по годам.
Список обладателей Кубка России:
- «Торпедо» (1992/93)
- «Спартак» (1993/94)
- «Динамо» (1994/95)
- «Локомотив» (1995/96)
- «Локомотив» (1996/97)
- «Спартак» (1997/98)
- «Зенит» (1998/99)
- «Локомотив» (1999/20)
- «Локомотив» (2000/01)
- ЦСКА (2001/02)
- «Спартак» (2002/03)
- «Терек» (2003/04)
- ЦСКА (2004/05)
- ЦСКА (2005/06)
- «Локомотив» (2006/07)
- ЦСКА (2007/08)
- ЦСКА (2008/09)
- «Зенит» (2009/10)
- ЦСКА (2010/11)
- «Рубин» (2011/12)
- ЦСКА (2012/13)
- «Ростов» (2013/14)
- «Локомотив» (2014/15)
- «Зенит» (2015/16)
- «Локомотив» (2016/17)
- «Тосно» (2017/18)
- «Локомотив» (2018/19)
- «Зенит» (2019/20)
- «Локомотив» (2020/21)
- «Спартак» (2021/22)
- ЦСКА (2022/23)
В сезоне 2023/24 в финале турнира встретятся «Балтика» и «Зенит».
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