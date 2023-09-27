В «Факеле» сообщили, что Ивахнову потребуется операция лобной пазухи: «Через месяц-полтора будет в общей группе»

В «Факеле» сообщили, что Ивахнову потребуется операция лобной пазухи

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» назвал сроки восстановления нападающего клуба Матвея Ивахнова после перелома лобной пазухи.

«Ему должны будут прооперировать правую лобную пазуху в плановом режиме. Надеюсь, через месяц-полтора он уже будет в общей группе», — сказал Котов «СЭ».

Нападающий «Факела» Ивахнов получил серьезное повреждение в игре с «Оренбургом» (0:0, пенальти 2:4) в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее пресс-служба воронежцев сообщила, что 20-летний форвард получил перелом лобной пазухи. Он был доставлен в больницу, где прошел обследование.