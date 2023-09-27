Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:52

В «Факеле» сообщили, что Ивахнову потребуется операция лобной пазухи: «Через месяц-полтора будет в общей группе»

В «Факеле» сообщили, что Ивахнову потребуется операция лобной пазухи
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» назвал сроки восстановления нападающего клуба Матвея Ивахнова после перелома лобной пазухи.

«Ему должны будут прооперировать правую лобную пазуху в плановом режиме. Надеюсь, через месяц-полтора он уже будет в общей группе», — сказал Котов «СЭ».

Нападающий «Факела» Ивахнов получил серьезное повреждение в игре с «Оренбургом» (0:0, пенальти 2:4) в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее пресс-служба воронежцев сообщила, что 20-летний форвард получил перелом лобной пазухи. Он был доставлен в больницу, где прошел обследование.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Блогер Даня Милохин хочется дебютировать в ММА
«Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча Кубка России со «Спартаком»
Первая лига стартует в Кубке России: онлайн-трансляция матчей дня
FONBET Кубок России: расписание и результаты матчей четвертого раунда Пути регионов 27 сентября
Точный удар голкипера Баклова в серии пенальти принес «Уфе» победу над «Торпедо» в FONBET Кубке России
«Уфа» — «Торпедо»: судья не заметил игру рукой — в пользу гостей не назначен пенальти
«Уфа» — «Торпедо»: прямая трансляция матча Кубка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FONBET Кубок России: расписание и результаты матчей четвертого раунда Пути регионов 27 сентября

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча Кубка России со «Спартаком»