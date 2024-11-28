Спортивный психолог Гущин оценил поведение Станковича в матче с «Ростовом»

Сегодня, 20:45
Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время кубкового матча с «Ростовом».
«Это стандартная реакция тренера. Когда ты не можешь сделать ничего конструктивного, наружу вырываются гнев и отчаяние. Ты начинаешь крушить все вокруг. Спортивная злость — холодная и концентрированная, а гнев трудно контролировать. Возникают отчаяние и бессилие. Просто в клубе, где завышенные ожидания, где хотят больше, чем могут, тренеры больше к этому предрасположены. Возникает состояние фрустрации: я хочу, но не получается», — рассказал Гущин «РБ Спорт».
Тренер из Сербии повредил пластиковое ограждение на тренерской скамейке и предложил компенсировать ущерб. «Спартак» уступил «Ростову» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей (0:1, 1:2) и перешел в Путь регионов.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2