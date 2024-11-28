Спортивный психолог Гущин оценил поведение Станковича в матче с «Ростовом»

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время кубкового матча с «Ростовом».

«Это стандартная реакция тренера. Когда ты не можешь сделать ничего конструктивного, наружу вырываются гнев и отчаяние. Ты начинаешь крушить все вокруг. Спортивная злость — холодная и концентрированная, а гнев трудно контролировать. Возникают отчаяние и бессилие. Просто в клубе, где завышенные ожидания, где хотят больше, чем могут, тренеры больше к этому предрасположены. Возникает состояние фрустрации: я хочу, но не получается», — рассказал Гущин «РБ Спорт».

Тренер из Сербии повредил пластиковое ограждение на тренерской скамейке и предложил компенсировать ущерб. «Спартак» уступил «Ростову» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей (0:1, 1:2) и перешел в Путь регионов.