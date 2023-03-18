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Сегодня, 15:27

Стали известны даты и время начала полуфинальных матчей FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны точные даты и время проведения полуфинальных матчей FONBET Кубка России-2022/23.

Матч 1/2 финала первого этапа Пути регионов между «Динамо» и «Акроном» пройдет 4 апреля. Начало — в 19.30 мск. 6 апреля в 20.00 (мск) состоится игра «Краснодар» — «Ростов».

В Пути РПЛ 4 апреля в ответном матче 1/2 финала сыграют «Урал» и «Спартак» (1:1 — первый матч). Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. ЦСКА и «Крылья Советов» (2:2 — первый матч) ответную игру проведут 5 апреля в 19.30 мск.

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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