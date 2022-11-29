Стали известны игроки, которые примут участие в Матче звезд Кубка России

Стали известны имена 11 футболистов, которые примут участие в Матче звезд Кубка России, утверждает «РБ Спорт».

Список футболистов: Даниил Худяков («Локомотив»), Алексей Сутормин («Зенит»), Егор Сорокин («Краснодар»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Александр Коваленко («Сочи»), Владислав Карапузов («Локомотив»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Квинси Промес («Спартак»), Иван Игнатьев («Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Павел Мелешин («Спартак»).

В жюри на соревнованиях будут Аделина Сотникова, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Валерий Газзаев и Илья Ковальчук.

Ранее было объявлено, что в начале декабря состоится Матч звезд, после которого пройдет жеребьевка стадии плей-офф.