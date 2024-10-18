Стали известны итоги жеребьевки шестого раунда Пути регионов Кубка России

Сегодня, 15:41
В пятницу, 18 октября, состоялась жеребьевка шестого раунда Пути регионов Кубка России.
Команды узнали своих соперников по следующему раунду соревнований:
«Балтика» — «Урал»;
«Тюмень» — «Амкар»;
«Шинник» — «Чайка»;
«Сочи» — «Спартак» Кострома.
Матчи шестого раунда пройдут с 29 по 31 октября. В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал «Зенит», обыгравший в суперфинале «Балтику» со счетом 2:1.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|5
|13-4
|12
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8-7
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2