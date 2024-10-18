Стали известны итоги жеребьевки шестого раунда Пути регионов Кубка России

В пятницу, 18 октября, состоялась жеребьевка шестого раунда Пути регионов Кубка России.

Команды узнали своих соперников по следующему раунду соревнований:

«Балтика» — «Урал»;

«Тюмень» — «Амкар»;

«Шинник» — «Чайка»;

«Сочи» — «Спартак» Кострома.

Матчи шестого раунда пройдут с 29 по 31 октября. В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал «Зенит», обыгравший в суперфинале «Балтику» со счетом 2:1.