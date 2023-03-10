0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:03

Кукуляк рассудит матч «Зенит» — «Динамо», Карасев — игру «Спартак» — «Урал»

Руслан Минаев
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Стали известны назначения на матчи 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Путь РПЛ. 1/2 финала

14 марта (вторник)

«Спартак» — «Урал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Анатолий Жабченко; ассистент ВАР — Дмитрий Сафьян.

15 марта (среда)

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Владислав Безбородов; ассистент ВАР — Дмитрий Мосякин.

Путь регионов. 1/4 финала. 2-й этап

14 марта (вторник)

«Акрон» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР— Евгений Турбин; ассистент ВАР — Константин Шаламберидзе.

15 марта (среда)

«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР— Владимир Москалев; ассистент ВАР — Максим Гаврилин.

«Зенит» — «Динамо»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Кукуян; ассистент ВАР — Илья Елеференко.

16 марта (четверг)

«Пари НН» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Артем Любимов; ассистент ВАР — Андрей Веретешкин.

Кубок России
Сергей Иванов (судья)
Алексей Сухой
Артем Чистяков
Евгений Кукуляк
Павел Шадыханов
Сергей Карасев (судья)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Форвард «Крыльев Советов» Шитов оценил жеребьевку FONBET Кубка России
«Ростов» в тройке? Кажется, это было наивно
В «Волге» уверены, что бросивший банан в Вендела болельщик будет найден
Защитник «Динамо» Даса: «Зенит» это другой уровень, но у нас есть шансы»
Фомин оценил жеребьевку Кубка России, по итогам которой «Динамо» сыграет с «Зенитом»
«Крылья Советов» ставят максимальные задачи в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нгамале считает, что не фолил в моменте с пенальти Писарского в Кубке России