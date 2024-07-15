Стали известны соперники команд медиалиги в FONBET Кубке России

Пресс-служба FONBET Кубка России назвала соперников медиакоманд в первом раунде пути регионов турнира.

В первом раунде Кубка новичок турнира BrokeBoys сыграет против «Кванта» из Обнинска, 2Drots примет «Строгино», а «Амкал» — «Коломну». Все медиакоманды сыграют на своем поле.

В ближайшее время будет опубликована полная сетка пути регионов турнира. Матчи первого раунда пройдут 30 июля — 1 августа.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В суперфинале турнира команда Сергя Семака победила «Балтику» (2:1).