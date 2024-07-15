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Сегодня, 12:15

Стали известны соперники команд медиалиги в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболисты 2DROTS .
Фото ФК 2DROTS
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Пресс-служба FONBET Кубка России назвала соперников медиакоманд в первом раунде пути регионов турнира.

В первом раунде Кубка новичок турнира BrokeBoys сыграет против «Кванта» из Обнинска, 2Drots примет «Строгино», а «Амкал» — «Коломну». Все медиакоманды сыграют на своем поле.

В ближайшее время будет опубликована полная сетка пути регионов турнира. Матчи первого раунда пройдут 30 июля — 1 августа.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В суперфинале турнира команда Сергя Семака победила «Балтику» (2:1).

Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Broke Boys
ФК Амкал
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