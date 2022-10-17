Стали известны судейские назначения на матчи 4-го тура Кубка России

На сайте РФС опубликовали списки судейских назначений на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России по футболу. Арбитр Алексей Сухой рассудит игру между «Спартаком» и «Факелом» (19 октября).

Судья Артем Любимов назначен на матч «Динамо» — «Ростов», а Сергей Иванов будет работать на встрече «Зенит» — «Крылья Советов». Сергей Карасев станет ВАР на игре «Оренбург» — «Ахмат».

Все назначения на матчи 4-го тура Кубка ниже:

18 октября, вторник:

«Локомотив» — «Химки»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Денис Березнов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Динамо» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Юрий Баскаков.

19 октября, среда:

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Павел Шадыханов; AВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Зуев.

«Факел» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Игорь Панин; AВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.

«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Карасев; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.

ЦСКА — «Торпедо»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Алексей Воронцов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Эдуард Малый.

20 октября, четверг

«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи» — «Урал»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Французов.

Финал Кубка России-2022/23 по футболу пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Обладателем Кубка России-2022 стал «Спартак». В финале турнира красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 2:1.

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