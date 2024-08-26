Стали известны судьи на матчи пути РПЛ FONBET Кубка России

Назначены судейские бригады на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встречи пройдут 27 и 28 августа.

Юрий Карпов будет работать главным судьей на матче «Факел» — «Рубин». Встреча пройдет завтра, 27 августа. Начало — в 19.30 мск.

27 августа (вторник)

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Максим Ковалев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Зуев.

«Акрон» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Александр Машлякевич, помощники судьи — Игорь Демешко, Денис Петров; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владислав Безбородов, АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.

«Факел» — «Рубин»: судья — Юрий Карпов; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Александр Колобаев.

28 августа (среда)

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Алексей Лунев, Артем Перов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Олег Соколов.

«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Артур Федоров; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Евгений Буланов; помощники судьи — Егор Болховитин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Евгений Турбин; инспектор — Александр Гвардис.

«Локомотив» — «Химки»: судья — Артем Любимов; помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мартынов.

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