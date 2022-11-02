Стали известны все пары 6-го раунда Пути регионов Кубка России

В среду, 2 ноября состоялась жеребьевка 6-го раунда Пути регионов Кубка России.

В жеребьевке приняли участие 8 команд, которые были разделены на 4 пары. Победители выйдут в плей-офф Пути регионов. С этой стадии в Пути регионов будут выступать команды, занявшие третьи места в четырех группах Пути РПЛ Кубка страны.

Все пары 6-го раунда Пути регионов Кубка России:

«КАМАЗ» — «Звезда»

«Кубань» — «Волга»

«Акрон» — «Алания»

«Уфа» — «Динамо» (Махачкала)

Матчи 6-го раунда Пути регионов Кубка России пройдут с 15 по 17 ноября.