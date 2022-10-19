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Сегодня, 17:40

Стало известно, почему Джикия пропускает кубковый матч «Спартака» против «Факела»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии рассказал «СЭ», почему футболист пропускает матч Кубка России против «Факела».

«Не он один не поехал, но и еще ряд футболистов не собирались отправляться на кубковый матч, насколько я знаю. Все в порядке, просто пауза небольшая, восстановиться, поделать процедуры. А так ничего серьезного. Решение тренерского штаба. Вполне оправданное», — сказал Шпинев «СЭ».

Матч «Факел» — «Спартак» состоится сегодня, 19 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.

Георгий Джикия
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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