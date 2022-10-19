Стало известно, почему Джикия пропускает кубковый матч «Спартака» против «Факела»

Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии рассказал «СЭ», почему футболист пропускает матч Кубка России против «Факела».

«Не он один не поехал, но и еще ряд футболистов не собирались отправляться на кубковый матч, насколько я знаю. Все в порядке, просто пауза небольшая, восстановиться, поделать процедуры. А так ничего серьезного. Решение тренерского штаба. Вполне оправданное», — сказал Шпинев «СЭ».

Матч «Факел» — «Спартак» состоится сегодня, 19 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.