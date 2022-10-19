Стало известно, почему Джикия пропускает кубковый матч «Спартака» против «Факела»

Сегодня, 17:40
Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии рассказал «СЭ», почему футболист пропускает матч Кубка России против «Факела».
«Не он один не поехал, но и еще ряд футболистов не собирались отправляться на кубковый матч, насколько я знаю. Все в порядке, просто пауза небольшая, восстановиться, поделать процедуры. А так ничего серьезного. Решение тренерского штаба. Вполне оправданное», — сказал Шпинев «СЭ».
Матч «Факел» — «Спартак» состоится сегодня, 19 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.