Стало известно расписание группового турнира Кубка России: в первом туре «Спартак» примет «Динамо»

РФС опубликовал расписание группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России на сезон-2024/25.

Матчи 1-го тура состоятся с 30 июля по 1 августа. В группе А «Спартак» примет московское «Динамо». В группе В «Локомотив» дома сыграет против «Ростова». В группе С ЦСКА отправится в гости к «Краснодару». В группе D «Зенит» примет на своем поле «Факел».

Другие матчи первого тура:

«Динамо» Мх — «Крылья Советов»

«Химки» — «Оренбург»

«Ахмат» — «Пари НН»

«Рубин» — «Акрон»

Тур 2

13 — 15 августа

«Динамо» М — «Динамо» Мх

«Крылья Советов» — «Спартак»

«Ростов» — «Химки»

«Оренбург» — «Локомотив»

«Краснодар» — «Ахмат»

ЦСКА — «Пари НН»

«Рубин» — «Зенит»

«Факел» — «Акрон»

Тур 3

27 — 29 августа

«Динамо» М — «Крылья Советов»

«Спартак» — «Динамо» Мх

«Оренбург» — «Ростов»

«Локомотив» — «Химки»

«Ахмат» — ЦСКА

«Пари НН» — «Краснодар»

«Факел» — «Рубин»

«Акрон» — «Зенит»

Тур 4

17 — 19 сентября

«Динамо» Мх — «Динамо» М

«Спартак» — «Крылья Советов»

«Ростов» — «Оренбург»

«Химки» — «Локомотив»

ЦСКА — «Краснодар»

«Пари НН» — «Ахмат»

«Зенит» — «Рубин»

«Акрон» — «Факел»

Тур 5

1 — 3 октября

«Динамо» М — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Динамо» Мх

«Химки» — «Ростов»

«Локомотив» — «Оренбург»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Пари НН» — ЦСКА

«Рубин» — «Факел»

«Зенит» — «Акрон»

Тур 6

22 — 24 октября

«Крылья Советов» — «Динамо» М

«Динамо» Мх — «Спартак»

«Ростов» — «Локомотив»

«Оренбург» — «Химки»

ЦСКА — «Ахмат»

«Краснодар» — «Пари НН»

«Акрон» — «Рубин»

«Факел» — «Зенит»

В групповом раунде Пути РПЛ команды сыграют в два круга — каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.