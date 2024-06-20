Стало известно расписание группового турнира Кубка России: в первом туре «Спартак» примет «Динамо»

20 июня, 23:14
РФС опубликовал расписание группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России на сезон-2024/25.
Матчи 1-го тура состоятся с 30 июля по 1 августа. В группе А «Спартак» примет московское «Динамо». В группе В «Локомотив» дома сыграет против «Ростова». В группе С ЦСКА отправится в гости к «Краснодару». В группе D «Зенит» примет на своем поле «Факел».
Другие матчи первого тура:
«Динамо» Мх — «Крылья Советов»
«Химки» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Пари НН»
«Рубин» — «Акрон»
Тур 2
13 — 15 августа
«Динамо» М — «Динамо» Мх
«Крылья Советов» — «Спартак»
«Ростов» — «Химки»
«Оренбург» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Пари НН»
«Рубин» — «Зенит»
«Факел» — «Акрон»
Тур 3
27 — 29 августа
«Динамо» М — «Крылья Советов»
«Спартак» — «Динамо» Мх
«Оренбург» — «Ростов»
«Локомотив» — «Химки»
«Ахмат» — ЦСКА
«Пари НН» — «Краснодар»
«Факел» — «Рубин»
«Акрон» — «Зенит»
Тур 4
17 — 19 сентября
«Динамо» Мх — «Динамо» М
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Ростов» — «Оренбург»
«Химки» — «Локомотив»
ЦСКА — «Краснодар»
«Пари НН» — «Ахмат»
«Зенит» — «Рубин»
«Акрон» — «Факел»
Тур 5
1 — 3 октября
«Динамо» М — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх
«Химки» — «Ростов»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Пари НН» — ЦСКА
«Рубин» — «Факел»
«Зенит» — «Акрон»
Тур 6
22 — 24 октября
«Крылья Советов» — «Динамо» М
«Динамо» Мх — «Спартак»
«Ростов» — «Локомотив»
«Оренбург» — «Химки»
ЦСКА — «Ахмат»
«Краснодар» — «Пари НН»
«Акрон» — «Рубин»
«Факел» — «Зенит»
В групповом раунде Пути РПЛ команды сыграют в два круга — каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.