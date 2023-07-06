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Кубок России

Сегодня, 19:12

Стало известно расписание первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
FONBET Кубок России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-служба FONBET Кубка России опубликовала расписание группового этапа Пути РПЛ турнира.

Групповая стадия стартует 25 июля и продлится до 2 декабря. В первых матчах «Локомотив» встретится с «Уралом», а «Пари НН» примет на своем поле «Динамо».

Команды проведут групповой турнир в два круга, все клубы проведут по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, пройдут в плей-офф Пути РПЛ. Клубы, занявшие третьи места, попадут в плей-офф Пути регионов.

На данный момент определены даты и время начала матчей первых трех туров группового этапа. Даты и время игр заключительных трех туров будут опубликованы позднее.

Расписание матчей групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России (время — московское):

1 тур

25 июля, вторник
18:30. Группа B. «Локомотив» — «Урал»
18:30. Группа D. «Пари НН» — «Динамо»
20:45. Группа С. «Зенит» — «Ахмат»

26 июля, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» — ЦСКА
18:30. Группа А. «Факел» — «Сочи»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Балтика»
20:45. Группа B. «Ростов» — «Рубин»

27 июля, четверг
20:00. Группа D. «Краснодар» — «Спартак»

2 тур

8 августа, вторник
16:15. Группа B. «Урал» — «Ростов»
18:30. Группа B. «Рубин» — «Локомотив»
20:45. Группа D. «Спартак» — «Пари НН»

9 августа, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» — «Сочи»
18:30. Группа A. ЦСКА — «Факел»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Зенит»
20:45. Группа D. «Динамо» — «Краснодар»

10 августа, четверг
20:00. Группа С. «Ахмат» — «Балтика»

3 тур

29 августа, вторник

15:00. Группа B. «Рубин» — «Урал»
17:15. Группа А. «Факел» — «Оренбург»
19:30. Группа D. «Пари НН» — «Краснодар»
19:30. Группа D. «Спартак» — «Динамо»

30 августа, среда
17:15. Группа А. «Сочи» — ЦСКА
17:15. Группа С. «Ахмат» — «Крылья Советов»
19:30. Группа B. «Ростов» — «Локомотив»
19:30. Группа С. «Балтика» — «Зенит»

4 тур

19-21 сентября
Группа А. «Оренбург» — «Факел»
Группа А. ЦСКА — «Сочи»
Группа В. «Рубин» — «Ростов»
Группа В. «Урал» — «Локомотив»
Группа С. «Балтика» — «Крылья Советов»
Группа С. «Ахмат» — «Зенит»
Группа D. «Краснодар» — «Динамо»
Группа D. «Пари НН» — «Спартак»

5 тур

3-5 октября
Группа А. «Факел» — ЦСКА
Группа А. «Сочи» — «Оренбург»
Группа В. «Локомотив» — «Ростов»
Группа В. «Урал» — «Рубин»
Группа С. «Зенит» — «Балтика»
Группа С. «Крылья Советов» — «Ахмат»
Группа D. «Динамо» — «Спартак»
Группа D. «Краснодар» — «Пари НН»

6 тур

31 октября — 2 ноября
Группа А. ЦСКА — Оренбург
Группа А. «Сочи» — «Факел»
Группа В. «Ростов» — «Урал»
Группа В. «Локомотив» — «Рубин»
Группа С. «Зенит» — «Крылья Советов»
Группа С. «Балтика» — «Ахмат»
Группа D. «Динамо» — «Пари НН»
Группа D. «Спартак» — «Краснодар»

Действующим победителем FONBET Кубка России является ЦСКА. В суперфинале турнира в сезоне-2022/23 армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5).

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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