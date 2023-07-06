Стало известно расписание первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России

Пресс-служба FONBET Кубка России опубликовала расписание группового этапа Пути РПЛ турнира.

Групповая стадия стартует 25 июля и продлится до 2 декабря. В первых матчах «Локомотив» встретится с «Уралом», а «Пари НН» примет на своем поле «Динамо».

Команды проведут групповой турнир в два круга, все клубы проведут по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, пройдут в плей-офф Пути РПЛ. Клубы, занявшие третьи места, попадут в плей-офф Пути регионов.

На данный момент определены даты и время начала матчей первых трех туров группового этапа. Даты и время игр заключительных трех туров будут опубликованы позднее.

Расписание матчей групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России (время — московское):

1 тур

25 июля, вторник

18:30. Группа B. «Локомотив» — «Урал»

18:30. Группа D. «Пари НН» — «Динамо»

20:45. Группа С. «Зенит» — «Ахмат»

26 июля, среда

16:15. Группа A. «Оренбург» — ЦСКА

18:30. Группа А. «Факел» — «Сочи»

18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Балтика»

20:45. Группа B. «Ростов» — «Рубин»

27 июля, четверг

20:00. Группа D. «Краснодар» — «Спартак»

2 тур

8 августа, вторник

16:15. Группа B. «Урал» — «Ростов»

18:30. Группа B. «Рубин» — «Локомотив»

20:45. Группа D. «Спартак» — «Пари НН»

9 августа, среда

16:15. Группа A. «Оренбург» — «Сочи»

18:30. Группа A. ЦСКА — «Факел»

18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Зенит»

20:45. Группа D. «Динамо» — «Краснодар»

10 августа, четверг

20:00. Группа С. «Ахмат» — «Балтика»

3 тур

29 августа, вторник

15:00. Группа B. «Рубин» — «Урал»

17:15. Группа А. «Факел» — «Оренбург»

19:30. Группа D. «Пари НН» — «Краснодар»

19:30. Группа D. «Спартак» — «Динамо»

30 августа, среда

17:15. Группа А. «Сочи» — ЦСКА

17:15. Группа С. «Ахмат» — «Крылья Советов»

19:30. Группа B. «Ростов» — «Локомотив»

19:30. Группа С. «Балтика» — «Зенит»

4 тур

19-21 сентября

Группа А. «Оренбург» — «Факел»

Группа А. ЦСКА — «Сочи»

Группа В. «Рубин» — «Ростов»

Группа В. «Урал» — «Локомотив»

Группа С. «Балтика» — «Крылья Советов»

Группа С. «Ахмат» — «Зенит»

Группа D. «Краснодар» — «Динамо»

Группа D. «Пари НН» — «Спартак»

5 тур

3-5 октября

Группа А. «Факел» — ЦСКА

Группа А. «Сочи» — «Оренбург»

Группа В. «Локомотив» — «Ростов»

Группа В. «Урал» — «Рубин»

Группа С. «Зенит» — «Балтика»

Группа С. «Крылья Советов» — «Ахмат»

Группа D. «Динамо» — «Спартак»

Группа D. «Краснодар» — «Пари НН»

6 тур

31 октября — 2 ноября

Группа А. ЦСКА — Оренбург

Группа А. «Сочи» — «Факел»

Группа В. «Ростов» — «Урал»

Группа В. «Локомотив» — «Рубин»

Группа С. «Зенит» — «Крылья Советов»

Группа С. «Балтика» — «Ахмат»

Группа D. «Динамо» — «Пари НН»

Группа D. «Спартак» — «Краснодар»

Действующим победителем FONBET Кубка России является ЦСКА. В суперфинале турнира в сезоне-2022/23 армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5).