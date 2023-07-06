Стало известно расписание первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России

Сегодня, 19:12
Пресс-служба FONBET Кубка России опубликовала расписание группового этапа Пути РПЛ турнира.
Групповая стадия стартует 25 июля и продлится до 2 декабря. В первых матчах «Локомотив» встретится с «Уралом», а «Пари НН» примет на своем поле «Динамо».
Команды проведут групповой турнир в два круга, все клубы проведут по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, пройдут в плей-офф Пути РПЛ. Клубы, занявшие третьи места, попадут в плей-офф Пути регионов.
На данный момент определены даты и время начала матчей первых трех туров группового этапа. Даты и время игр заключительных трех туров будут опубликованы позднее.
Расписание матчей групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России (время — московское):
1 тур
25 июля, вторник
18:30. Группа B. «Локомотив» — «Урал»
18:30. Группа D. «Пари НН» — «Динамо»
20:45. Группа С. «Зенит» — «Ахмат»
26 июля, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» — ЦСКА
18:30. Группа А. «Факел» — «Сочи»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Балтика»
20:45. Группа B. «Ростов» — «Рубин»
27 июля, четверг
20:00. Группа D. «Краснодар» — «Спартак»
2 тур
8 августа, вторник
16:15. Группа B. «Урал» — «Ростов»
18:30. Группа B. «Рубин» — «Локомотив»
20:45. Группа D. «Спартак» — «Пари НН»
9 августа, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» — «Сочи»
18:30. Группа A. ЦСКА — «Факел»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Зенит»
20:45. Группа D. «Динамо» — «Краснодар»
10 августа, четверг
20:00. Группа С. «Ахмат» — «Балтика»
3 тур
29 августа, вторник
15:00. Группа B. «Рубин» — «Урал»
17:15. Группа А. «Факел» — «Оренбург»
19:30. Группа D. «Пари НН» — «Краснодар»
19:30. Группа D. «Спартак» — «Динамо»
30 августа, среда
17:15. Группа А. «Сочи» — ЦСКА
17:15. Группа С. «Ахмат» — «Крылья Советов»
19:30. Группа B. «Ростов» — «Локомотив»
19:30. Группа С. «Балтика» — «Зенит»
4 тур
19-21 сентября
Группа А. «Оренбург» — «Факел»
Группа А. ЦСКА — «Сочи»
Группа В. «Рубин» — «Ростов»
Группа В. «Урал» — «Локомотив»
Группа С. «Балтика» — «Крылья Советов»
Группа С. «Ахмат» — «Зенит»
Группа D. «Краснодар» — «Динамо»
Группа D. «Пари НН» — «Спартак»
5 тур
3-5 октября
Группа А. «Факел» — ЦСКА
Группа А. «Сочи» — «Оренбург»
Группа В. «Локомотив» — «Ростов»
Группа В. «Урал» — «Рубин»
Группа С. «Зенит» — «Балтика»
Группа С. «Крылья Советов» — «Ахмат»
Группа D. «Динамо» — «Спартак»
Группа D. «Краснодар» — «Пари НН»
6 тур
31 октября — 2 ноября
Группа А. ЦСКА — Оренбург
Группа А. «Сочи» — «Факел»
Группа В. «Ростов» — «Урал»
Группа В. «Локомотив» — «Рубин»
Группа С. «Зенит» — «Крылья Советов»
Группа С. «Балтика» — «Ахмат»
Группа D. «Динамо» — «Пари НН»
Группа D. «Спартак» — «Краснодар»
Действующим победителем FONBET Кубка России является ЦСКА. В суперфинале турнира в сезоне-2022/23 армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5).