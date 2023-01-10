Стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России

Пресс-служба Российского футбольного союза на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России. Встречи пройдут с 22 февраля по 1 марта.

Четвертьфиналы Пути РПЛ пройдут в два матча, Пути регионов — в один. Победители пар Пути регионов на следующей стадии 1/4 финала встретятся с командами, выбывшими из Пути РПЛ.

Путь РПЛ. 1/4 финала. Первые матчи

22 февраля (среда)

17:30 мск. «Ростов» — «Урал»

20:00. «Локомотив» — «Спартак»

23 февраля (четверг)

15:00. «Крылья Советов» — «Динамо»

17:30. ЦСКА — «Краснодар»

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1

25 февраля (суббота)

14:30. «Волга» — «Зенит»

26 февраля (воскресенье)

12:00. «Акрон» — «Торпедо»

14:30. «Уфа» — «Ахмат»

27 февраля (понедельник)

14:30. «Звезда» — «Нижний Новгород»

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

27 февраля (понедельник)

17:00. «Урал» — «Ростов»

20:00. «Спартак» — «Локомотив»

28 февраля (вторник)

19:30. «Краснодар» — ЦСКА

1 марта (среда)

20:00. «Динамо» — «Крылья Советов»