24 октября, 16:22

«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в Кубке России 5 ноября, «Спартак» с «Локомотивом» — 6 ноября

Руслан Минаев
Полузащитник «Динамо» Данил Глебов и полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС утвердил календарь первых матчей 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игры пройдут 5 и 6 ноября.

5 ноября (среда)

«Оренбург» — «Краснодар» (начало — 16.00 по московскому времени)

«Динамо» Махачкала — ЦСКА (18.15 мск)

«Зенит» — «Динамо» Москва (20.30 мск)

6 ноября (четверг)

«Спартак» — «Локомотив» (19.30 мск)

17

  • Андрей

    Точные даты ответных матчей опубликуйте. Билеты надо брать

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Если не знать дилетантику - что в 1/4 финала пути РПЛ играется два матча. Это календарь первых матчей четвертьфиналов.

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Тобе го.дон никогда не дано хоть что то толковое в спорте сделать.

    25.10.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Формат этого кубка--это попытка заменить еврокубки....но очень неудачная и идиотическая....такого больше нет НИГДЕ!!...

    24.10.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Формат этого кубка--это попытка заменить еврокубки....но очень неудачная и идиотическая....такого больше нет НИГДЕ!!

    24.10.2025

  • marchela13

    Да в этой столице живут одни редиски,это я мягко сказал чтоб не стерли.А так полное --вно.

    24.10.2025

  • xyi2naet

    осел это отмыв бабок

    24.10.2025

  • Мишандос

    Все первые места играют первые матчи в гостях; кроме наших, вот как к столице относится после этого, клоуны)

    24.10.2025

  • Mv Mv

    надо еже чтоб в суперфинале давали вторую попытку?)

    24.10.2025

  • Топотун

    Моркоу говорит, что ты привязываешь карандаш к своему дику.

    24.10.2025

  • Топотун

    Да, правда очень-очень редко.

    24.10.2025

  • Топотун

    Вперед, Ростов !

    24.10.2025

  • Gordon

    Иногда даже Спринт способен дело говорить! )

    24.10.2025

  • SuperDennis

    Нафиг нам эти топы, опубликуйте Путь Регионов, самый честный путь, осколок предыдущего, правильного и справедливого формата кубка!

    24.10.2025

  • Гантэр

    По моему кубок интересный . Путь к финалу долгий и трудный. Один недостаток ,проиграфший в финале не имеет шанса отыграться в пути регионов. То есть команда прошедшая до финала вылетает ,а до полуфинала идет в путь регионов. В позапрошлом году вылетел ЦСКА ,в прошлом Зенит.Хоть они и прошли дальше всех.

    24.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Идиотизм недо-Кубка. Проигравший в 1/4 финала оказывается ... в 1/4 финала этого же недо-кубка.

    24.10.2025

