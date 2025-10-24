«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в Кубке России 5 ноября, «Спартак» с «Локомотивом» — 6 ноября

РФС утвердил календарь первых матчей 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игры пройдут 5 и 6 ноября. 5 ноября (среда) «Оренбург» — «Краснодар» (начало — 16.00 по московскому времени) «Динамо» Махачкала — ЦСКА (18.15 мск) «Зенит» — «Динамо» Москва (20.30 мск) 6 ноября (четверг) «Спартак» — «Локомотив» (19.30 мск)

Андрей Точные даты ответных матчей опубликуйте. Билеты надо брать 25.10.2025

Saiga-спринтер Если не знать дилетантику - что в 1/4 финала пути РПЛ играется два матча. Это календарь первых матчей четвертьфиналов. 25.10.2025

Saiga-спринтер Тобе го.дон никогда не дано хоть что то толковое в спорте сделать. 25.10.2025

SPRAVEDLIVYI Формат этого кубка--это попытка заменить еврокубки....но очень неудачная и идиотическая....такого больше нет НИГДЕ!!... 24.10.2025

SPRAVEDLIVYI Формат этого кубка--это попытка заменить еврокубки....но очень неудачная и идиотическая....такого больше нет НИГДЕ!! 24.10.2025

marchela13 Да в этой столице живут одни редиски,это я мягко сказал чтоб не стерли.А так полное --вно. 24.10.2025

xyi2naet осел это отмыв бабок 24.10.2025

Мишандос Все первые места играют первые матчи в гостях; кроме наших, вот как к столице относится после этого, клоуны) 24.10.2025

Mv Mv надо еже чтоб в суперфинале давали вторую попытку?) 24.10.2025

Топотун Моркоу говорит, что ты привязываешь карандаш к своему дику. 24.10.2025

Топотун Да, правда очень-очень редко. 24.10.2025

Топотун Вперед, Ростов ! 24.10.2025

Gordon Иногда даже Спринт способен дело говорить! ) 24.10.2025

SuperDennis Нафиг нам эти топы, опубликуйте Путь Регионов, самый честный путь, осколок предыдущего, правильного и справедливого формата кубка! 24.10.2025

Гантэр По моему кубок интересный . Путь к финалу долгий и трудный. Один недостаток ,проиграфший в финале не имеет шанса отыграться в пути регионов. То есть команда прошедшая до финала вылетает ,а до полуфинала идет в путь регионов. В позапрошлом году вылетел ЦСКА ,в прошлом Зенит.Хоть они и прошли дальше всех. 24.10.2025