24 октября, 16:22
РФС утвердил календарь первых матчей 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игры пройдут 5 и 6 ноября.
5 ноября (среда)
«Оренбург» — «Краснодар» (начало — 16.00 по московскому времени)
«Динамо» Махачкала — ЦСКА (18.15 мск)
«Зенит» — «Динамо» Москва (20.30 мск)
6 ноября (четверг)
«Спартак» — «Локомотив» (19.30 мск)
Андрей
Точные даты ответных матчей опубликуйте. Билеты надо брать
25.10.2025
Saiga-спринтер
Если не знать дилетантику - что в 1/4 финала пути РПЛ играется два матча. Это календарь первых матчей четвертьфиналов.
25.10.2025
Saiga-спринтер
Тобе го.дон никогда не дано хоть что то толковое в спорте сделать.
25.10.2025
SPRAVEDLIVYI
Формат этого кубка--это попытка заменить еврокубки....но очень неудачная и идиотическая....такого больше нет НИГДЕ!!...
24.10.2025
SPRAVEDLIVYI
24.10.2025
marchela13
24.10.2025
xyi2naet
24.10.2025
Мишандос
Все первые места играют первые матчи в гостях; кроме наших, вот как к столице относится после этого, клоуны)
24.10.2025
Mv Mv
надо еже чтоб в суперфинале давали вторую попытку?)
24.10.2025
Топотун
24.10.2025
Топотун
24.10.2025
Топотун
24.10.2025
Gordon
24.10.2025
SuperDennis
Нафиг нам эти топы, опубликуйте Путь Регионов, самый честный путь, осколок предыдущего, правильного и справедливого формата кубка!
24.10.2025
Гантэр
По моему кубок интересный . Путь к финалу долгий и трудный. Один недостаток ,проиграфший в финале не имеет шанса отыграться в пути регионов. То есть команда прошедшая до финала вылетает ,а до полуфинала идет в путь регионов. В позапрошлом году вылетел ЦСКА ,в прошлом Зенит.Хоть они и прошли дальше всех.
24.10.2025
Saiga-спринтер
Идиотизм недо-Кубка. Проигравший в 1/4 финала оказывается ... в 1/4 финала этого же недо-кубка.
24.10.2025