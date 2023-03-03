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Сегодня, 18:13

Стало известно расписание матчей плей-офф FONBET Кубка России

Мария Гусева
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Пресс-служба Российского футбольного союза на своем официальном сайте опубликовала расписание первых матчей 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Игры пройдут с 14 по 16 марта.

В 1/2 финала Пути РПЛ розыгрыш состоится в формате двух матчей. Ответные встречи пройдут с 4 по 6 апреля. Второй этап 1/4 финала Пути регионов состоит из одного матча.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

14 марта (вторник)

20:00. «Спартак» — «Урал»

15 марта (среда)

17:30. «Крылья Советов» — ЦСКА

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2

14 марта (вторник)

17:30. «Акрон» — «Локомотив»

15 марта (среда)
15:00. «Ахмат» — «Краснодар»

20:00. «Зенит» — «Динамо»

16 марта (четверг)

18:00. «Пари НН» — «Ростов»

Победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов определят обладателя Кубка России в финальном матче, который состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: РФС
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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