Стало известно расписание матчей плей-офф FONBET Кубка России

Пресс-служба Российского футбольного союза на своем официальном сайте опубликовала расписание первых матчей 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Игры пройдут с 14 по 16 марта.

В 1/2 финала Пути РПЛ розыгрыш состоится в формате двух матчей. Ответные встречи пройдут с 4 по 6 апреля. Второй этап 1/4 финала Пути регионов состоит из одного матча.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

14 марта (вторник)

20:00. «Спартак» — «Урал»

15 марта (среда)

17:30. «Крылья Советов» — ЦСКА

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2

14 марта (вторник)

17:30. «Акрон» — «Локомотив»

15 марта (среда)

15:00. «Ахмат» — «Краснодар»

20:00. «Зенит» — «Динамо»

16 марта (четверг)

18:00. «Пари НН» — «Ростов»

Победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов определят обладателя Кубка России в финальном матче, который состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».