Стало известно расписание ответных четвертьфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России

31 октября, 16:01
РФС опубликовал календарь ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ и игр первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26.
Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
26 ноября (среда)
18:00. ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)
18:00. «Краснодар» — «Оренбург»
20:30. «Локомотив» — «Спартак»
27 ноября (четверг)
20:30. «Динамо» (Москва) — «Зенит»
Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап
25 ноября (вторник)
18:00. «Торпедо» — «Балтика»
20:30. «Арсенал» (Тула) — «Рубин»
26 ноября (среда)
20:30. «Нефтехимик» — «Ростов»
27 ноября (четверг)
18:00. «КАМАЗ» — «Крылья Советов»
Первые четвертьфинальные матчи Пути РПЛ Кубка России пройдут с 5 по 6 ноября.