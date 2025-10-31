Видео
31 октября, 16:01

Стало известно расписание ответных четвертьфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России

Алина Савинова

РФС опубликовал календарь ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ и игр первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26.

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

26 ноября (среда)

18:00. ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)

18:00. «Краснодар» — «Оренбург»

20:30. «Локомотив» — «Спартак»

27 ноября (четверг)

20:30. «Динамо» (Москва) — «Зенит»

Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап

25 ноября (вторник)

18:00. «Торпедо» — «Балтика»

20:30. «Арсенал» (Тула) — «Рубин»

26 ноября (среда)

20:30. «Нефтехимик» — «Ростов»

27 ноября (четверг)

18:00. «КАМАЗ» — «Крылья Советов»

Первые четвертьфинальные матчи Пути РПЛ Кубка России пройдут с 5 по 6 ноября.

Источник: https://rfs.ru/news/223333
