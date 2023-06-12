Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Акинфеев — глыба российского футбола, я рос на его матчах»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о матче Суперфинала Кубка России против ЦСКА.

«В серии пенальти угадывал, но не получалось дотянуться. Хорошие удары были. Старался не думать о дуэли с Акинфеевым, но Игорь — это глыба российского футбола, в особенности, вратарского цеха. Я рос на его матчах, было вдвойне приятно находиться с ним на поле, еще и в финале Кубка. Я мало играл с партнерами по ходу сезона. Конечно, было некое недопонимание, но это игровые моменты», — сказал Агкацев Metaratings.ru.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.