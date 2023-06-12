Станислав Агкацев: «В следующем сезоне готов стать первым номером в «Краснодаре»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о пути своей команды в FONBET Кубке России.

«Проделали хороший путь, провели большую работу с начала этого года, дошли до финала. Мне кажется, это хорошая работа. Немного не повезло дойти до заветного трофея, все в команде опустошены, разочарованы. Очень хотели победить. Ивич поблагодарил нас, сказал, что хорошо смотрелись. Удивился ли тому, что вышел в основе? Не удивился, а обрадовался. Я готов всегда. Хотел что-нибудь отбить, помочь команде. Немного не повезло. Готов ли стать первым номером в следующем сезоне? Конечно. Сколько нахожусь в основной команде, всегда была эта цель. Доказывал и доказываю, чтобы играть. А кого поставят, это уже решение тренера», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.