Станкович о поражении от «Ростова»: «Спартаку» не хватало и быстроты, и технических решений, и качества»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Можно ли сказать, что в дерби команда показала ваш характер и ваши эмоции?

— Конечно, я стараюсь передать игрокам свои эмоции. Но победа в дерби — это заслуга самих футболистов. Мы стараемся прибавлять от игры к игре. но порой нам не хватает мелочей в моментах, не хватает циничности, чтобы реализовать моменты и довести матч до победы. Но мы прибавляем. Хотя порой инстинкта убийцы не хватает.

— В «Спартаке» собраны техничные игроки, не кажется ли порой, что они злоупотребляют своей техникой?

— Порой нам не хватало и быстроты, и технических решений, и качества. Соглашусь с этим. Что тут делать — повторять, повторять и повторять, тренировать эти моменты. В футболе невозможно добиться идеала, но надо работать.

— Маркиньос при позиционной обороне становится латералем. Могут ли другие вингеры «Спартака» закрывать эту позицию?

— Бонгонда, к примеру, нет. Он такую работу не может делать. А что до Маркиньоса — когда я просил его приобрести, я понимал, что он может выполнять 2-3 роли на поле во время матча. То, что я от него требую во время игры, требует большого количества энергии. И ввиду этой энергозатратности случается, что в конце матча бывают ошибки. Жаль, что мы сегодня проиграли, но мне кажется, мы в последних матчах находим баланс.

Ответный матч между командами пройдет 27 ноября в Ростове.