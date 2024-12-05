Станкович оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение в матче с «Ростовом»

Сегодня, 15:00
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафе главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу по итогам матча FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).
«Деян Станкович за неспортивное поведение оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча Кубка России против «Ростова», когда он на 62 минуте выбил стекло на тренерской скамейке», — сказал Григорьяц.
Станкович во время матча с «Ростовом» разбил стекло у скамейки запасных.
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|Спартак
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|14-4
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|Динамо
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|17-13
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|Динамо Мх
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|8-8
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|Кр. Советов
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