Станкович оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение в матче с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафе главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу по итогам матча FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).

«Деян Станкович за неспортивное поведение оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча Кубка России против «Ростова», когда он на 62 минуте выбил стекло на тренерской скамейке», — сказал Григорьяц.

Станкович во время матча с «Ростовом» разбил стекло у скамейки запасных.