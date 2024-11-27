Станкович отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения от «Ростова»

Сегодня, 23:19
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения от «Ростова» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2) отказался отвечать на вопросы журналистов.
Сербский специалист прокомментировал результаты игры и извинился за причиненный ущерб в связи с разбитым защитным стеклом скамейки запасных.
Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Ростова». Команда Карпина по сумме двух встреч вышла в полуфинал пути РПЛ Кубка России. «Спартак» сыграет во втором этапе 1/4 финала пути регионов.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2