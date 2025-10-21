Видео
21 октября, 20:54

Станкович — о возможной отставке из «Спартака»: «Завтра, послезавтра или в другой день — решение за клубом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России ответил на вопрос о своей возможной отставке.

По информации «СЭ», руководство «Спартака» приняло решение уволить Станковича, но еще не нашло ему замену. Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао уже занимается поиском подходящей кандидатуры.

— В последнее время много слухов по вам, вышло ваше интервью сербскому изданию... После поражения от «Локомотива» вы говорили, что есть два варианта отставки тренера, но есть и третий. Мы подумали, возможно, вы уйдете сами, по разным причинам. Может быть такое, что сегодня был ваш последний матч в должности главного тренера «Спартака»?

— Для всех тренеров ситуация одинаковая. Есть множество примеров. Могу назвать Тудора, который каждые выходные находится под невероятным давлением. Это то, за что мы в том числе и любим нашу работу. Я тот тренер, который никогда не сдается, и я никогда не сдамся. Каждый делает свою работу. Вы пишете то, что хотите. Я делаю свою работу. Я являюсь тренером великого клуба, очень сильного клуба в России. Сейчас я вижу, какой он сильный и важный. Это сложно. Создается много давления вокруг команды, футболистов. Решение в любом случае принимает клуб. Когда это может случиться и что может случиться, определяет только клуб. Завтра, послезавтра или в любой другой день — решение за клубом. Вы можете назвать хоть сотню имен. Это ни на что не повлияет. В «Ференцвароше», «Сампдории» тоже было много разных имен. Эта ситуация абсолютно нормальная, в любом месте, каждую неделю. Я не сдамся. Горд работать в этой команде. Даже по матчу с «Ростовом» — то, как команда билась — один из примеров. Мы были близки к достижению положительного результата. Горжусь, что работаю в этом клубе. Сколько это продлится: один день, 10 дней или 100 — неважно. Скажу спасибо и скажу, что горд находиться здесь. Здесь я чувствую себя как дома.

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ и дошли до финала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором уступили «Ростову».

После 12 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 19 очками. Также команда заняла первое место в группе C Пути РПЛ Кубка России.

Одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» считается испанец Луис Гарсия, который ранее работал в «Леванте», «Хетафе», «Вильярреале», «Мальорке» и «Алавесе».

57

  • rac135

    Интересно, а что думают об отставке, например, Карпуша-дорогуша, или Семак?)

    22.10.2025

  • merniloskut

    Игра выстраивается, команда прогрессирует, исполнители вполне себе и тут бац..., - судьи, голубые меньшинства и пресса с ними солидарная, начинают гнать на Тренера!(((

    22.10.2025

  • руслан магомедов

    ерема , нам так же нравится что даянка-хряк в чмартаге. !!!!!!!

    22.10.2025

  • руслан магомедов

    даянка-хряк и его "чтаб" из подсвинков блудняк, который угробит любую команду. Хорошо что оно в чмартаге. !!!!

    22.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Другие придут, сменив уют....

    22.10.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Жаль если уйдёт, мне нравятся его эмоции. Но поставленной игры, действительно, у команды нет. До конца года есть все возможности поправить дела, даже с ЦСКА будет возможность вернуть должок.

    22.10.2025

  • ANB

    Как не болельщик Спартака пишу: я всеми руками за, что бы Станкович продолжил работать в Спартаке. Шоу, истерики, странные решения, хорошие решения, хорошие матчи, справедливое негодование, настрой команды, перенастрой команды... Половина интересного в чемпионате связано со Станковичем и Спартаком. Мне кажется, для болельщиков Спартака титулы давно не важны, а важна "живая" команда, и эта жизнь обязательно должна быть наполнена американскими горками. Но если Спартак хочет выиграть чемпионат, то нужна стабильность. У Станковича Спартак играл в футбол хорошо всего три месяца за все его время в команде.

    22.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Стаканыч хитрожопый, как лисица, В любую прорубь опускает хвост, Но вдруг в запаре не опохмелится - Чудит весь день, как птица алконост: - Tам об отставке кто-то вякнул, сдвинув брови? Да у меня на всё терпенья - будь здоров! Я буду биться до последней капли крови Любого вхожего в Совет директоров! - Стаканыч хряпнул и занюхал, как братишка, На чистом русском размышляя про себя: "Пожалуй, их я напружиниваю слишком, Но неустойку ж не дадут, не огребя!"

    22.10.2025

  • zg

    Банить нужно "вадиков",самих себя люто плюсующих и порющих на форуме ху@ню!Так то!А Скорик проверенный адекватный чел,удаляет как раз из за "вадиков",хоть я тут и не согласен.

    22.10.2025

  • Artorixus

    А мог бы и не распространяться так, ведь ораторов у нас всегда много было. Вот если бы команда по настоящему играла, а не мучилась сама и не мучила своих болел, мог бы вообще разговривать односложными предложениями, никто бы против не был. Везде и всюду важен результат, а его то и нет, по-этому к Деяну такой отрицательный каламбриото.

    21.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А Талалаев или Юран - это хороший вариант для нас? У меня большие сомнения....Поэтому пусть дядьки в костюмах решают. Вся эта история давно напоминает распил, который ещё в ЦУМЕ практиковался, если верить людям: покупают дешевку, выставляют безумный ценник, вещь висит, и вдруг появляется тот, кто её за эти деньги покупает. Деньги в кассе легальные появились...

    21.10.2025

  • sergey stepanov

    Карп и крепкий. в каком смысле? Он как истеричкой был игроком. не мог сдерживать эмоции, так и сейчас. Вспомни сборную, когда хорватам слились на отборе и что он говорил, про свою дальнейшую карьеру в сборной и про своих игроков, который сам и пригласил и готовил, их боязнь и дрожь в коленках!

    21.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Робин Бобин, ты чего к людям пристаешь? Ты бы лучше с модератором поговорил на предмет изгнания всяческих предателей, озабоченных и просто откровенных дэбилов. Руки прочь от Скорца! Мы с ребятами договорились, что приедем к нему в гости на 200 летие Зенита.

    21.10.2025

  • Gordon

    Правильный подход. Ещё бы с составом и схемой наконец определиться...

    21.10.2025

  • Анатолий Николаевич

    Кто такой этот потерпевший? Ты его знаешь? Что там за Гарсия? У нас уже есть один Наливай Гарсия - зачем второй?

    21.10.2025

  • lvb

    Прочитал. Какой нужен тренер? Русский? У нас есть тренеры достойные работать в ФК СМ? Семака ты не примешь)) Галактиошу тоже) Карпин? Не верю)) Мусаев? Тоже не верю) Неужели Рахимов? Или безработные спартаковские тренеры? Это же как издевательство) Путем тыка остается Талалаев. Мдяя.. Или Юран))))

    21.10.2025

  • Робин из Локсли

    Олень это ты! Тупой олень! Охотник на тебя охотится! Ты его жертва!

    21.10.2025

  • Робин из Локсли

    Голубой Залив - это место твоего обитания? Ты с голубыми живешь? Толя Кувалда - ну ты им даже пишешь, не стестняешься. Сам безграмотный идиот и такие же точно ошибки у Толи. Не позорься!

    21.10.2025

  • Робин из Локсли

    Поговорил с модератором, говорит, что таких как ты будут банить. Не нужны такие засиратели форума. Самоплюсаторы.

    21.10.2025

  • Tito88

    завали свой хлебальник, чепушила безмозглый

    21.10.2025

  • mdgrun

    сам дурак!

    21.10.2025

  • ЭгоEast

    Обычно люди говорят,как им выгодно,а не то ,что думают

    21.10.2025

  • mdgrun

    пока еще десять мест снизу есть?

    21.10.2025

  • mdgrun

    Сказано неплохо. Но, как тренера, его ничто не характеризует, кроме игры его команды. А его сюда не ритором звали.

    21.10.2025

  • Алексей Морозов

    Не сдавайся, Деян!!! Ещё Балтике ответку вылепить надо

    21.10.2025

  • ЭгоEast

    Ну...это вопрос к руководству. Тренеров выбирать они не умеют,не могут,не хотят.... Из года в год,одно и тоже.

    21.10.2025

  • Алексей Морозов

    Не сдавайся, Деян!

    21.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Логично, но какой это должен быть тренер?

    21.10.2025

  • ЭгоEast

    Лучше, сейчас пригласить,сезон п росран,новый тренер познакомится с командой,проведёт сборы, зимние,летние. Станкович всё ровно уйдет, лучше сейчас,чем в мае например,знаем проходили

    21.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Привет, дорогой друг! В твоих словах есть много правды. Есть объективные причины, есть стечения обстоятельств. В чём-то, а может во многом, виноват тренер. Как известно, что у победы много отцов, а поражение - сирота. Не снимаю с него вины за эмоции - видимо по-другому он не может и не умеет, но замечу вот что. Кто сейчас, в середине сезона сможет не просто улучшить результаты и попробовать попасть в тройку, а реально с таким дорогим составом включится по-настоящему, как мы все ждём, в борьбу за золото. Кто? Я вот себе на этот вопрос не отвечу, поэтому считаю, что нет смысла его сейчас менять абы на кого. Но у дядек в дорогих костюмах свои расклады.

    21.10.2025

  • lvb

    "Венедиктов". коли тебя из "Эхо" выгонят)), ты потребуешь неустойку? Канешь, к гадалке не ходи. Юг не глупее тебя)))

    21.10.2025

  • lvb

    Здаров. Игра у ФК СМ есть? Нет У нас поставлена игра в обороне с подстраховкой? Нет Во что играет ФК СМ в атаке? 100500 пасов поперек поля , навес.. и все.. Не надоело? Тренер не разговаривает на русском. Тренер псих. А то что ему не все равно.. Это что, достоинство? Нет, тренеру не должно быть все равно. Псих даже не смог сохранить "командную химию" осени 2024. Результата нет и ждать его практически невозможно. Или мы разный футбол смотрим?)

    21.10.2025

  • nampoo

    Резюмируя:»Патриот.., хорошо сказал, мужик хороший, отстаньте от Деяна «…»Ах как мало нам для счастья надо..».

    21.10.2025

  • lvb

    Да ладно Анатолий.. Зайди в секту поклонников "Атутти Аванти" и скажи им это. Они тебя загнобят) Разве нам нуно психа, хватающего месячные дисквы?

    21.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Патриот!!! Лучше тренера для Спартака и не найти!!!

    21.10.2025

  • spar001

    хорошо сказал...

    21.10.2025

  • Якин

    мы тут как дома сидим, а денежки идут

    21.10.2025

  • Кабанчик

    Деян может и средний тренер, но мужик хороший, крепкий, чем то Карпина напоминает

    21.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    И у меня такое же мнение, как у вас. Во всяком случае отчетливо видно, что ему не всё равно на Спартак, на своих футболистов. Да и они поддерживают его, вот Барко сегодня ответил на вопрос от Деяне. Может быть не всё получается, а у кого оно всё всегда здорово?

    21.10.2025

  • Иван

    и снова микеле(как же его родители ненавидели) и снова гандонов. видимо только таких тупорылых шлют задавать подобные вопросы. микеле, ау, тебе не стыдно, даун?

    21.10.2025

  • Tito88

    Отстаньте от Деяна, тупицы.

    21.10.2025

  • Желтый полосатик

    Дайте Станковичу поработать, задолбали уже

    21.10.2025

  • Jean4

    На его место такой же дилетант придет. Это неизлечимо пока во главе такие люди стоят.

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    и по-русски надо писать не по национальному УРОВНЮ, а по нацПРИЗНАКУ! Очень много ошибок у тебя - кем бы он НИ был, а не НЕ был! Лет тебе, похоже, мало, учился плохо!

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    а мне не понятно, как серб дает интервью и вообще общается в ДРУГОЙ стране не на родном, а на итальянском языке! Это свиньи жовтоБЛЕВОТНЫЕ ЗАПРЕЩАЮТ общаться на родном языке русским на усраине! А тебе, позорник, кто запрещает говорить на родном? Мы бы многое поняли и без переводчика! Без роду и племени!

    21.10.2025

  • анатолий еремин

    Привет! незнаю почему .но это первый иностранный тренер Спартака. которого мне будет жаль если уволят.Мне кажется очень хороший тренер.лучше иностранного тренера в Спартаке не было.

    21.10.2025

  • Tony Lee

    Чемодано-вокзало-Итальяно.

    21.10.2025

  • echo2011

    А почему он должен уходить без неустойки? Он что,пять раз подряд проиграл?

    21.10.2025

  • 555 555

    Ваше право так писать,но только оскарблять-то зачем,да ещё по национальному уровню. Ведь,кем бы он не был,он тренер Спартака!

    21.10.2025

  • lvb

    Мдя.. Некрасов, готовь бабел.. Псих юг канешь еще тот, упоротый.. Но без неустойки его из клуба хрен выгонишь. Придется заслать. воленс/ноленс)

    21.10.2025

  • 555 555

    А ведь он прав. Трудно не согласится с ним.

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    Что он может еще сказать? Глупости он наговорил в Сербии, что его, оказывается? Не любят, потому что он иностранец! В Спартаке за 20 лет было, если память не изменяет 10 штук иностранных тренеров! Карерру так вообще боготворили! А он - 100% итальянец, в отличие от тебя, ни то серб, ни то цыган, ни то итальянец!

    21.10.2025

    Деян Станкович
    Футбол
    Кубок России
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
