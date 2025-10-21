Станкович — о возможной отставке из «Спартака»: «Завтра, послезавтра или в другой день — решение за клубом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России ответил на вопрос о своей возможной отставке. По информации «СЭ», руководство «Спартака» приняло решение уволить Станковича, но еще не нашло ему замену. Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао уже занимается поиском подходящей кандидатуры. — В последнее время много слухов по вам, вышло ваше интервью сербскому изданию... После поражения от «Локомотива» вы говорили, что есть два варианта отставки тренера, но есть и третий. Мы подумали, возможно, вы уйдете сами, по разным причинам. Может быть такое, что сегодня был ваш последний матч в должности главного тренера «Спартака»? — Для всех тренеров ситуация одинаковая. Есть множество примеров. Могу назвать Тудора, который каждые выходные находится под невероятным давлением. Это то, за что мы в том числе и любим нашу работу. Я тот тренер, который никогда не сдается, и я никогда не сдамся. Каждый делает свою работу. Вы пишете то, что хотите. Я делаю свою работу. Я являюсь тренером великого клуба, очень сильного клуба в России. Сейчас я вижу, какой он сильный и важный. Это сложно. Создается много давления вокруг команды, футболистов. Решение в любом случае принимает клуб. Когда это может случиться и что может случиться, определяет только клуб. Завтра, послезавтра или в любой другой день — решение за клубом. Вы можете назвать хоть сотню имен. Это ни на что не повлияет. В «Ференцвароше», «Сампдории» тоже было много разных имен. Эта ситуация абсолютно нормальная, в любом месте, каждую неделю. Я не сдамся. Горд работать в этой команде. Даже по матчу с «Ростовом» — то, как команда билась — один из примеров. Мы были близки к достижению положительного результата. Горжусь, что работаю в этом клубе. Сколько это продлится: один день, 10 дней или 100 — неважно. Скажу спасибо и скажу, что горд находиться здесь. Здесь я чувствую себя как дома. Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ и дошли до финала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором уступили «Ростову». После 12 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 19 очками. Также команда заняла первое место в группе C Пути РПЛ Кубка России. Одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» считается испанец Луис Гарсия, который ранее работал в «Леванте», «Хетафе», «Вильярреале», «Мальорке» и «Алавесе». «Спартак» принял решение уволить Станковича. Инсайды «СЭ»

rac135 Интересно, а что думают об отставке, например, Карпуша-дорогуша, или Семак?) 22.10.2025

merniloskut Игра выстраивается, команда прогрессирует, исполнители вполне себе и тут бац..., - судьи, голубые меньшинства и пресса с ними солидарная, начинают гнать на Тренера!((( 22.10.2025

руслан магомедов ерема , нам так же нравится что даянка-хряк в чмартаге. !!!!!!! 22.10.2025

руслан магомедов даянка-хряк и его "чтаб" из подсвинков блудняк, который угробит любую команду. Хорошо что оно в чмартаге. !!!! 22.10.2025

Adiоs Amigos R Другие придут, сменив уют.... 22.10.2025

Береги руку, Сеня! Жаль если уйдёт, мне нравятся его эмоции. Но поставленной игры, действительно, у команды нет. До конца года есть все возможности поправить дела, даже с ЦСКА будет возможность вернуть должок. 22.10.2025

ANB Как не болельщик Спартака пишу: я всеми руками за, что бы Станкович продолжил работать в Спартаке. Шоу, истерики, странные решения, хорошие решения, хорошие матчи, справедливое негодование, настрой команды, перенастрой команды... Половина интересного в чемпионате связано со Станковичем и Спартаком. Мне кажется, для болельщиков Спартака титулы давно не важны, а важна "живая" команда, и эта жизнь обязательно должна быть наполнена американскими горками. Но если Спартак хочет выиграть чемпионат, то нужна стабильность. У Станковича Спартак играл в футбол хорошо всего три месяца за все его время в команде. 22.10.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin Стаканыч хитрожопый, как лисица, В любую прорубь опускает хвост, Но вдруг в запаре не опохмелится - Чудит весь день, как птица алконост: - Tам об отставке кто-то вякнул, сдвинув брови? Да у меня на всё терпенья - будь здоров! Я буду биться до последней капли крови Любого вхожего в Совет директоров! - Стаканыч хряпнул и занюхал, как братишка, На чистом русском размышляя про себя: "Пожалуй, их я напружиниваю слишком, Но неустойку ж не дадут, не огребя!" 22.10.2025

zg Банить нужно "вадиков",самих себя люто плюсующих и порющих на форуме ху@ню!Так то!А Скорик проверенный адекватный чел,удаляет как раз из за "вадиков",хоть я тут и не согласен. 22.10.2025

Artorixus А мог бы и не распространяться так, ведь ораторов у нас всегда много было. Вот если бы команда по настоящему играла, а не мучилась сама и не мучила своих болел, мог бы вообще разговривать односложными предложениями, никто бы против не был. Везде и всюду важен результат, а его то и нет, по-этому к Деяну такой отрицательный каламбриото. 21.10.2025

Dmitriy Nekrasov А Талалаев или Юран - это хороший вариант для нас? У меня большие сомнения....Поэтому пусть дядьки в костюмах решают. Вся эта история давно напоминает распил, который ещё в ЦУМЕ практиковался, если верить людям: покупают дешевку, выставляют безумный ценник, вещь висит, и вдруг появляется тот, кто её за эти деньги покупает. Деньги в кассе легальные появились... 21.10.2025

sergey stepanov Карп и крепкий. в каком смысле? Он как истеричкой был игроком. не мог сдерживать эмоции, так и сейчас. Вспомни сборную, когда хорватам слились на отборе и что он говорил, про свою дальнейшую карьеру в сборной и про своих игроков, который сам и пригласил и готовил, их боязнь и дрожь в коленках! 21.10.2025

Dmitriy Nekrasov Робин Бобин, ты чего к людям пристаешь? Ты бы лучше с модератором поговорил на предмет изгнания всяческих предателей, озабоченных и просто откровенных дэбилов. Руки прочь от Скорца! Мы с ребятами договорились, что приедем к нему в гости на 200 летие Зенита. 21.10.2025

Gordon Правильный подход. Ещё бы с составом и схемой наконец определиться... 21.10.2025

Анатолий Николаевич Кто такой этот потерпевший? Ты его знаешь? Что там за Гарсия? У нас уже есть один Наливай Гарсия - зачем второй? 21.10.2025

lvb Прочитал. Какой нужен тренер? Русский? У нас есть тренеры достойные работать в ФК СМ? Семака ты не примешь)) Галактиошу тоже) Карпин? Не верю)) Мусаев? Тоже не верю) Неужели Рахимов? Или безработные спартаковские тренеры? Это же как издевательство) Путем тыка остается Талалаев. Мдяя.. Или Юран)))) 21.10.2025

Робин из Локсли Олень это ты! Тупой олень! Охотник на тебя охотится! Ты его жертва! 21.10.2025

Робин из Локсли Голубой Залив - это место твоего обитания? Ты с голубыми живешь? Толя Кувалда - ну ты им даже пишешь, не стестняешься. Сам безграмотный идиот и такие же точно ошибки у Толи. Не позорься! 21.10.2025

Робин из Локсли Поговорил с модератором, говорит, что таких как ты будут банить. Не нужны такие засиратели форума. Самоплюсаторы. 21.10.2025

Tito88 завали свой хлебальник, чепушила безмозглый 21.10.2025

mdgrun сам дурак! 21.10.2025

ЭгоEast Обычно люди говорят,как им выгодно,а не то ,что думают 21.10.2025

mdgrun пока еще десять мест снизу есть? 21.10.2025

mdgrun Сказано неплохо. Но, как тренера, его ничто не характеризует, кроме игры его команды. А его сюда не ритором звали. 21.10.2025

Алексей Морозов Не сдавайся, Деян!!! Ещё Балтике ответку вылепить надо 21.10.2025

ЭгоEast Ну...это вопрос к руководству. Тренеров выбирать они не умеют,не могут,не хотят.... Из года в год,одно и тоже. 21.10.2025

Алексей Морозов Не сдавайся, Деян! 21.10.2025

Dmitriy Nekrasov Логично, но какой это должен быть тренер? 21.10.2025

ЭгоEast Лучше, сейчас пригласить,сезон п росран,новый тренер познакомится с командой,проведёт сборы, зимние,летние. Станкович всё ровно уйдет, лучше сейчас,чем в мае например,знаем проходили 21.10.2025

Dmitriy Nekrasov Привет, дорогой друг! В твоих словах есть много правды. Есть объективные причины, есть стечения обстоятельств. В чём-то, а может во многом, виноват тренер. Как известно, что у победы много отцов, а поражение - сирота. Не снимаю с него вины за эмоции - видимо по-другому он не может и не умеет, но замечу вот что. Кто сейчас, в середине сезона сможет не просто улучшить результаты и попробовать попасть в тройку, а реально с таким дорогим составом включится по-настоящему, как мы все ждём, в борьбу за золото. Кто? Я вот себе на этот вопрос не отвечу, поэтому считаю, что нет смысла его сейчас менять абы на кого. Но у дядек в дорогих костюмах свои расклады. 21.10.2025

lvb "Венедиктов". коли тебя из "Эхо" выгонят)), ты потребуешь неустойку? Канешь, к гадалке не ходи. Юг не глупее тебя))) 21.10.2025

lvb Здаров. Игра у ФК СМ есть? Нет У нас поставлена игра в обороне с подстраховкой? Нет Во что играет ФК СМ в атаке? 100500 пасов поперек поля , навес.. и все.. Не надоело? Тренер не разговаривает на русском. Тренер псих. А то что ему не все равно.. Это что, достоинство? Нет, тренеру не должно быть все равно. Псих даже не смог сохранить "командную химию" осени 2024. Результата нет и ждать его практически невозможно. Или мы разный футбол смотрим?) 21.10.2025

nampoo Резюмируя:»Патриот.., хорошо сказал, мужик хороший, отстаньте от Деяна «…»Ах как мало нам для счастья надо..». 21.10.2025

lvb Да ладно Анатолий.. Зайди в секту поклонников "Атутти Аванти" и скажи им это. Они тебя загнобят) Разве нам нуно психа, хватающего месячные дисквы? 21.10.2025

Деп Б.Охта Патриот!!! Лучше тренера для Спартака и не найти!!! 21.10.2025

spar001 хорошо сказал... 21.10.2025

Якин мы тут как дома сидим, а денежки идут 21.10.2025

Кабанчик Деян может и средний тренер, но мужик хороший, крепкий, чем то Карпина напоминает 21.10.2025

Dmitriy Nekrasov И у меня такое же мнение, как у вас. Во всяком случае отчетливо видно, что ему не всё равно на Спартак, на своих футболистов. Да и они поддерживают его, вот Барко сегодня ответил на вопрос от Деяне. Может быть не всё получается, а у кого оно всё всегда здорово? 21.10.2025

Иван и снова микеле(как же его родители ненавидели) и снова гандонов. видимо только таких тупорылых шлют задавать подобные вопросы. микеле, ау, тебе не стыдно, даун? 21.10.2025

Tito88 Отстаньте от Деяна, тупицы. 21.10.2025

Желтый полосатик Дайте Станковичу поработать, задолбали уже 21.10.2025

Jean4 На его место такой же дилетант придет. Это неизлечимо пока во главе такие люди стоят. 21.10.2025

ANTI BOMG и по-русски надо писать не по национальному УРОВНЮ, а по нацПРИЗНАКУ! Очень много ошибок у тебя - кем бы он НИ был, а не НЕ был! Лет тебе, похоже, мало, учился плохо! 21.10.2025

ANTI BOMG а мне не понятно, как серб дает интервью и вообще общается в ДРУГОЙ стране не на родном, а на итальянском языке! Это свиньи жовтоБЛЕВОТНЫЕ ЗАПРЕЩАЮТ общаться на родном языке русским на усраине! А тебе, позорник, кто запрещает говорить на родном? Мы бы многое поняли и без переводчика! Без роду и племени! 21.10.2025

анатолий еремин Привет! незнаю почему .но это первый иностранный тренер Спартака. которого мне будет жаль если уволят.Мне кажется очень хороший тренер.лучше иностранного тренера в Спартаке не было. 21.10.2025

Tony Lee Чемодано-вокзало-Итальяно. 21.10.2025

echo2011 А почему он должен уходить без неустойки? Он что,пять раз подряд проиграл? 21.10.2025

555 555 Ваше право так писать,но только оскарблять-то зачем,да ещё по национальному уровню. Ведь,кем бы он не был,он тренер Спартака! 21.10.2025

lvb Мдя.. Некрасов, готовь бабел.. Псих юг канешь еще тот, упоротый.. Но без неустойки его из клуба хрен выгонишь. Придется заслать. воленс/ноленс) 21.10.2025

555 555 А ведь он прав. Трудно не согласится с ним. 21.10.2025