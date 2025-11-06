Видео
6 ноября, 22:07

Станкович: «Я устал от того, что говорят вокруг обо мне. Очень хочу домой к жене и дочке»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России рассказал, что устал от слухов о возможной отставке из клуба.

— Сегодня без вопросов, — заявил Станкович на пресс-конференции. — Я буду говорить. Постарайтесь меня понять. Я не ухожу в отставку. Я очень устал от происходящего. От того, что говорят вокруг обо мне. Я очень хочу домой, к своей жене и дочке. Это сильно влияет на всех, кто работает в клубе, кто играет в команде. Ребята этого не заслуживают — того негатива, который творится вокруг нас. Я готов к любому решению. Я тут, в Москве. Случится это завтра или послезавтра, решение — за клубом.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. По информации «СЭ», руководство московского клуба уже приняло решение об увольнении 47-летнего серба, клуб занимается поиском замены для специалиста.

Луис Гарсия Пласа, Марцел Личка, Альберт Риера.Шансы Гарсии, Лички и Риеры стремятся к нулю. Какие фамилии звучат вокруг «Спартака» и кто из них реален?

122

  • Saiga-спринтер

    Примитивная массовочка колхозного пассива - завсегда перепендикулярна для истинных цеэсковцев.

    10.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Не лезь к нам Спартачам, как нибудь без коней разберёмся!

    10.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Буду рад если Равина и Губошлёпа Вяльбедрачева будут травить и загонять как Деяна. Эти писаки шелкоперы потеряли понятия о морали и добре. Лишь бы пнуть побольнее. Полнейшие деграданты.

    10.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Когда идёшь в Спартак, то изначально должен быть готов к подлости, провокациям, оговорам, зависти и травле. Не каждый сможет выдержать такую токсичную атмосферу. Вот и Деян понял, что здоровье важнее денег и славы.

    10.11.2025

  • welkom1111

    Вам не кажется, что это "посмещище" поддерживается не просто так 24/7, когда абсолютно не востребованые бездари изрекают "истины" об одном и том же...

    07.11.2025

  • Bayan Bolotov

    Алекс Фергюсон плакал, когда его освистывали и кричали, что толку от него нет третий сезон в МЮ.

    07.11.2025

  • Garryman

    "нужно помогать каждому "доставать свои яйца"," Да. Станкович не все еще показал.

    07.11.2025

  • Garryman

    Невада - это в Питере. Это там Нева течет,- да?

    07.11.2025

  • Garryman

    Вы уточняйте - в каком конкретно руководстве. А то, - неровен час, - за дискредитацию и очернение. Сами знаете кого...

    07.11.2025

  • Garryman

    Спартак получит - Очередную неясность с новым тренером.

    07.11.2025

  • Archon

    А чё это ты так "устал"?? Перетрудился.детонька, лес валил?? Результаты,как-раз ,свидетельствуют об обратном,что ты на печке сидел и только матерился на судей,а командой не занимался.

    07.11.2025

  • zg

    Это да,дебилы редкостные у нас в рук-ве заседают,тут не поспоришь.

    07.11.2025

  • Андрей

    Тогда мне лично понятны его слова про то, что он хочет к жене и дочери. В то же время непонятно заявление автора статейки, что С. якобы выпрашивает увольнение и ёрничание писателей комментов.

    07.11.2025

  • hant64

    А ты не говно? Что ж ты так тогда воняешь дерьмецом, на весь форум?:grin: Чудило тупое.

    07.11.2025

  • tatarin

    А это далеко от Бурятии? Если рядом, то нормуль. Там корефан закадычный живёт.

    07.11.2025

  • tatarin

    С вопросами любви - к Топотуну, он у нас самый любвеобильный!

    07.11.2025

  • Valery Petrukhin

    В Западной Европе тренеры знают себе цену: в случае провала, в соответствии с профессиональной этикой уходят сами. И только у нас, пока не высосут из клуба неустойку, будут делать г....о до последнего! Вот увидите - после ухода этого деятеля, столько помоев на нас выльется. Хотя, он уже дал интервью по поводу того, что он - иностранец. Это было только прелюдия!

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Дочка маленькая совсем.

    07.11.2025

  • Gavr49

    Сказал бы честно - Я не тяну, критики достали, хочу компенсацию и свалить, и так уже "проработал" больше чем хотелось...

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вот-вот. Твари - одним словом.

    07.11.2025

  • Ратель

    С женой он в разводе.

    07.11.2025

  • rac135

    И правильно) Говна и без тебя хватает(

    07.11.2025

  • rac135

    А кого в Рассее, кроме Галактионова, можно назвать тренером? Юран, Щалимов, Семак, Корнеев, Григорян?)) Их даже физруками назвать нельзя)

    07.11.2025

  • rac135

    Пожелаю всей щелкоперской сволочи, чтобы ее травили также, как и всех тренеров «Спартак», в том числе, и Станковича. Вы сдознете и рас никто не вспомнит, даже дети) А Станкович надодго останется в сердцах миллионов!

    07.11.2025

  • hant64

    Кому нам? Лично я никакого отношения к секте под названием "Спартак" не имел, не имею и никогда не буду иметь.

    07.11.2025

  • vv12

    Пффф даже Губерниева не могут заткнуть, а тут чисто заказуха идет

    07.11.2025

  • vv12

    Кстати про Солари уже многие заметили, что он очень хорошо играет и бьется в каждом матче, и вот у него и его агента недавно спрашивают, не собирается ли он уходить из Спартака...

    07.11.2025

  • hant64

    И где и кому он доказал, что неплохой тренер? Неужели в Ференцвароше?:grin:

    07.11.2025

  • Saiga-спринтер

    .. а девкой был бы краше ...

    07.11.2025

  • Фирсыч

    Жена и дочка в Москву не хотят приезжать?

    07.11.2025

  • За спорт!

    Отпустите его, сжальтесь.

    07.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Стаканович не говорит и не может читать по русскому. Поэтому все некие "утюги" для него не имеют значения. Всё это ему говорится не болельщиками, а в офисе спартачей.

    07.11.2025

  • Saiga-спринтер

    По честному - это именно с неустойкой. Тогда раставание будет согласно договору, а не по понятиям. Спартак (читай - Лукойл) же сам продлил тренерский контракт со Стакановичем. Значит заранее установил условие выплаты всего положенного по заключенному конракту до даты завершения.

    07.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Вари горшком - нажми три точки справа и редактируй/вари свой .. горшочек

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Так и не нужен лучший, нужен любящий и любимый

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    не варит

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Скажи, зачем тебе этот Станкович? Тебе мало было весны. мало жтой осени? Ты все живешь прошлой осенью? Или просто своих не бросаем? Ты же видишь, не варится горшочек

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Здесь, молодая и дочке еще года нет

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Причем тут Фратрия, которая давно не удел (не на трибунах)

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Нафига нужен такой, которого можно выбить из колеи и выбивать уже год скоро как?

    07.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Тренерский недоучка Валера-веринский может только научить своему идиотическому .."Ну и?". Другому он не обучен.

    07.11.2025

  • Кабанчик

    Станкович не виликий тренер, но не такой уж и плохой, его просто выбили из колеи, то судьи, то КДК, то журналисты, все отрабатывают чей то заказ

    07.11.2025

  • Кабанчик

    Станковичу, надо набраться сил и терпения, поехать не к семье, а сначала к Карпину, взять у него пару советов, тот научит как общаться с журналистами и с КДК, и прочими назойливыми мухами.

    07.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Стаканович сам всё сделал, что бы все .. и свои и чужие, и друзья и враги, желали , что бы его не было. Так, и что сейчас стонать на показуху - что мол устал и все вокруг такие бяки? Профессия тренера прежде всего предполагает такие незыблемые вещи в этой профессии - профессионализм, выдержка, требовательность, грамотность, вера в свои знания и умение эти знания применить. Что из этого продемострировал этот якобы уставший тренер? Ответ однозначный - ничего! Кроме агрессивного поведения и неуравновешенности никому ничего и не вспомнится. Так что такому лучше рядом с женой и дочкой успокаивать свою уставшую нервную систему, и не смешить публику у бровки футбольного поля. Когда то "Спартак" был уважаемым клубом, который был серьезным и сильным соперником для всех, и который искренне любили свои настоящие болельщики. Давно этого нет, а рядом с командой такие идиоты, как некое сборище примитивной Фратрии. (Болельщик ЦСКА во всех видах спорта с 1969).

    07.11.2025

  • Archon

    Хочешь к бабам ,под теплую сиську?? Тогда ты не тренер,и на*уй - это ТУДА!!! А тут расплылся-типа оправдался в "сентиментах". Бесков и Романцев нифига и никогда не ссылались на личные проблемы.. У Романцева инфаркт. А нехер столько курить!!! )))

    07.11.2025

  • sergey stepanov

    Всё вепри загрызли очередного тренера!

    07.11.2025

  • Александр Киреенко

    Устал вали нечего делать на нашей родине слабакам. Унас демофекация идёт а вам пидарам ей Европы не место в новом мире

    07.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Новые и уже с травмами, вот это номер!

    07.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    А кто тренер-то?

    07.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    А где тренер-то?

    07.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Ну что, писаки... Пора помолчать вам ???!!!

    07.11.2025

  • Alex Creative

    Ну так увольняйся как мужик, А не жди неустойку за увольнение

    07.11.2025

  • Илья858

    Утомил этот тупой и истеричный нарцисс. Всё время какие-то истерики, претензии, обвинения. Сам на всех льёт негатив, а потом других обвиняет в негативе.

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Хочется кричать руководству Спартака - очнитесь, выступайте каждый день с опровержением, защищайте наших от всей этой мерзости любым доступным вам способом! Ау, где вы, люди в дорогих костюмах с огромными окладами??? Сейчас вы очень нужны команде!

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Мерзкие владельцы канала матч ТВ сегодня даже дошли до того, что стали спрашивать болельщиков Спартака перед матчем и показывать все это в прямом эфире, а по окончании матча задавали с усмешкой вопросы Дмитриеву, мол как там у вас в команде на фоне этой всей истерии? Верх цинизма, мерзости. Видна заказуха всего происходящего. Просто откровенные твари.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Продолжают с помощью СМИ, непонятных алко-блоггеров, болельщиков, которые требуют побед в каждом матче и поставленной игры немедленно, раскачивать определенные люди нашу красно-белую лодку. Им нужно, чтобы у нас всегда была эта чехарда, эти слухи для одного - они не хотят и боятся возвращения настоящего Спартака. И часть из нас здесь им в этом помогает. Вольно или невольно. Вот задумайтесь: почему в СМИ нет травли Максименко за его откровенно слабую игру? Ответ прост - им не нужен сильный вратарь в Спартаке, как и сильная команда, со стабильным набором исполнителей. Все кричат о постановке игры. А ничего, что практически полсостава - новые (Жедсон, Джику, Ву, Дмитриев, Солари)? И часть людей с травмами? Кто по-умнее и переживает за Спартак - прекратите писать что-то про это.

    06.11.2025

  • zg

    Меня больше напрягает то,что кого бы мы не взяли,рук-во то останется!Дай Бог,чтоб пнули еще и КаггиХао и остальные чуточку набрались ума за счет этого всего!

    06.11.2025

  • J. P.

    знаешь, очень напрягает эта неясность с будущим тренером... что мы получим-то????:blush::blush::blush::wink::upside_down:

    06.11.2025

  • zg

    Ну,пусть в этой полной опе таки начнется просветление!Как бы дэбыльно это не звучало!)

    06.11.2025

  • shpasic

    это не Станкович, а Ташуевич

    06.11.2025

  • J. P.

    за полтора года можно было хоть какой-то футбол поставить команде, а что мы имеем на выходе? Балтика с набором игроков из Пердива мотает всех по полной. А мы - посмешище всей страны...

    06.11.2025

  • zg

    Именно!Даже без намеков!А теперь типа ой,меня тут обижають............

    06.11.2025

  • J. P.

    Сэр Алекс Фергюсон говорил что на построение команды под тренера нужно 3 года... ============= А где Станкович СТРОИТ команду? Он просто выставляет игроков на матч - в произвольном порядке. Игры нет, нет и команды. Есть набор футболистов.

    06.11.2025

  • zg

    Да,по хорошему,надо менять "вершителей судеб",но Деян за почти 1.5 года не показал ничего,посему и его нах,с КаггиХао впридачу!

    06.11.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    еще один мухожук.

    06.11.2025

  • zg

    Ааааа!!!!Огнище,брат!)

    06.11.2025

  • zg

    Больше претензий к нашей "верхушке",но и у Деяна времени было полно,год на него вообще никто не гавкал и что?!Игры нет,ничего нет,тут уже логично спрашивать за результат!

    06.11.2025

  • zg

    Есть понятия чести и совести,Деян не раз намекал,что они ему не чужды,вот и проявил бы!

    06.11.2025

  • kim-1965

    Когда уж отпустят его!

    06.11.2025

  • Андрей

    Где у него жена и дочь, на родине в Италии или где? А так да, красиво сыграли с Локом., задавили.

    06.11.2025

  • //// ///////

    Писаки вам не надоело обсуждать и выпячивать свои мнения напоказ. Как это противно всё читать. Отстаньте от СПАРТАКА и Деяна Станковича. Не мешайте Главному тренеру и всей команде СПАРТАК Москва.

    06.11.2025

  • Smash.

    Перевожу на русский: Работать здесь дальше желания нет. Но сам я в отставку не уйду! Платите неустойку и завтра же меня не будет.

    06.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    Ути пути:rofl: Этот боров:pig_nose: оказался не только нулевым тренером, но и сопляком бесхарактерным.. тьфу ты !

    06.11.2025

  • Гончар

    Судя по последним играм на кубок в отставку должны быть отправлены тренер цска,зенита и локомотива.ха-ха-ха.

    06.11.2025

  • Andrey Bukaev

    Скорее бы тебя шарлатана уже уволили. Сколько времени потеряли с тобой. И уберите того дурака из клуба кто тебя продлил.

    06.11.2025

  • welkom1111

    А Вы готовы сказать "Мне деньги больше не нужны!"?.. ДЕНЕГ ВСЕГДА МАЛО, И ВСЕМ ХОЧЕТСЯ ЕЩЁ!...

    06.11.2025

  • welkom1111

    Вы абсолютно правы!!!.. Я не сторонник Деяна, но весь этот балаган "убивает" ТШ и команду... До сих пор замену ГТ не нашли, одни нападки от всех "спецов" и пустословие....

    06.11.2025

  • maxbeast

    Он сам не отрицает, что он цыган, и гордится этим. Его так еще в Италии пытались унижать, даже Моуриньо за него заступался. Он отвечал, что гордится тем, что он цыган. Так что это просто констатация факта, а не оскорбление, уже сейчас.

    06.11.2025

  • Адри Купри

    Ну так напиши заявление об уходе если так домой хочешь. Явно же ты бабла срубить хочешь, а не домой.

    06.11.2025

  • Гончар

    По информации спортэкспресса,решение об отставке уже принято.Будьте добры назовите источник,если не можете,то грош вам цена и вашим словам.Пиз---- лы.

    06.11.2025

  • А где Субулька?

    СЭксина и правда отзынь от нас от свех и засунь свою информацию :face_with_symbols_over_mouth: Это наш тренер и наш клуб, мы уж как-нибудь без газпромедиа разберемся.

    06.11.2025

  • volish17

    Оставьте тренера в покое, уже надоело, с первого тура истерия ,только чтобы Спартак не боролся за чемпионской титул . Тренера Сборной России обсудите,отправьте в отставку, там вообще задница .

    06.11.2025

  • Opilki

    Чемодан , вокзал, Милан, домой, к мамочке.

    06.11.2025

  • hattabych

    Тут и ботов хватает под личиной болельщиков Спартака.

    06.11.2025

  • hattabych

    Придется работать до зимнего перерыва. А вообще это свора шакалов с пером не только Станковича с футболистами, но и болельщиков достала.

    06.11.2025

  • darkzmej

    Это не футбольный менеджер, у этого 3 звезды, а у этого 5. Вам и Анчелотти поставь, он 1 раз проиграет и будет тоже самое.

    06.11.2025

  • darkzmej

    Попробовал бы ты сам поработать, когда из каждого утюга каждый день кричат, что тебя надо уволить. Самое большое зло Спартака это придурки, считающие себя болельщиками Спартака у которых совершенно нет терпения. Сколько тренеров не меняй ничего не измениться, потому что болельщики не хотят и не умеют ждать. Сэр Алекс Фергюсон говорил что на построение команды под тренера нужно 3 года...

    06.11.2025

  • DioRJ

    Соломку под обоснование неустойки технично стелет,недотренер-психопат.

    06.11.2025

  • spartsmen

    Раздухарился немного, понимаешь, после этого матча, который, кстати, могли и к 3-3 свести. А семью обижать не надо. Надо ехать к ней и радовать. Вон ща в красной звезде место освободится.

    06.11.2025

  • 55555....

    Я хочу домооооой....Но,злые Лукойловские мафиози,не отпускают...ааааа...

    06.11.2025

  • DioRJ

    Вот ведь хитрож...й,решил себя в роли жертвы выставить и ведь момент подходящий выбрал,ублюдок:face_with_symbols_over_mouth:

    06.11.2025

  • Александр Кудинов

    Ну что же, надо удовлетворить просьбу уставшего человечка! Ведь его усталость передается не только команде, но и болельщикам.

    06.11.2025

  • Ingvar

    Деян, уходя-уходи.

    06.11.2025

  • Smash.

    Каков! Даже Станиславский сказал бы "Верю! :cry:" Держись, Деян, один месяц до отпуска)

    06.11.2025

  • 555 555

    И ещё,вы же все прекрасно знаете,как умеют журналюги искажать слова.

    06.11.2025

  • 555 555

    И ещё,это с каких это пор сербы цыганами стали?

    06.11.2025

  • Пан Юзеф

    Домой! К мамкам, нянькам, куклам, танцам, тряпкам! (с).

    06.11.2025

  • ValeraK

    Я уСТАНКОВИЧ

    06.11.2025

  • 555 555

    Человек сказал правду. Устал,хочет к жене и дочке. В чём проблемы? Или скажите,кто из вас хотел бы оказаться на его месте,даже при столь высокооплачиваемой работе?! И я точно не его адвокат. Просто мне его по-человечески жаль.

    06.11.2025

  • Топотун

    Побережье Невады...

    06.11.2025

  • tatarin

    Голосом Кадышевой: "Отпущу тебя я и уйду, Вновь вернешься ты к жене и детям, Без тебя я точно проживу, Ведь не лучший ты на свете!"

    06.11.2025

  • Юлия Васина

    Полнотью согласна. +

    06.11.2025

  • Топотун

    А ты езжай в Марбелью, Юра !

    06.11.2025

  • Vitamin007

    Деян, это карма любого тренера у хрюшек! Любимое занятие- отсыпаться на тренерах. Хотя сейчас "наше-ваше" эстонское чудовище, достойно этого как никто другой!!!

    06.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Дайте тренеру работать, а команде играть.

    06.11.2025

  • Sage

    А тренер имеет право так говорить, даже если это так ?! Ты же лидер, не только ментально, но и лидер, вожак в мужском коллективе, где нужно помогать каждому "доставать свои яйца", а кто как не главный тренер должен это впервую очередь, показывать пример и наставлять ?! Уж лучше бы просто ушёл, без таких заявлений или собрал себя и продолжил (правда в его случае, если раньше не смог, то и сейчас ждать не стоит). При всём уважении, не созрел он ещё для работы главным тренером.

    06.11.2025

  • Топотун

    Топа тоже устал от качелей Спартака, ехать некуда, сижу с котом и думаю о том, листая том !

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Семья - прежде всего. Езжай, Деян! Хватит с нас тебя.

    06.11.2025

  • fell62

    где ты видел честного цыгана , только с деньгами )))

    06.11.2025

  • hant64

    Если по человечески - мне Деяна даже немного жалко. Но Спартак ведь приглашал его не на должность "хороший человек", а главным тренером, а к тренерскому цеху он относится с большой натяжкой - ну не тренер он, просто слабый специалист. И, наверняка понимая свой уровень как тренера, он зачем-то согласился пойти в Спартак. Понятно, деньги рулят, но если ты как специалит ноль, то должен быть готов к хейту. А он почему-то оказался к этому не готов, обижается.

    06.11.2025

  • Jean4

    Значит пора домой, Деян. Так всем будет лучше.

    06.11.2025

  • Семён Фадеич

    Я устал, я ухожу)

    06.11.2025

  • zg

    Ктож не хочет,но заработал то он мама не горюй,после таких слов по чести уйти самому!

    06.11.2025

  • Mick Shelby

    Как в песне: "Отпустите меня в Гималаи..."

    06.11.2025

  • Семён Фадеич

    Согласен. Зачем терпеть, если так сильно устал. Но, денег хочет.

    06.11.2025

  • zg

    При таких словах он сам должен быть инициатором.

    06.11.2025

  • Viktor Spitsyn

    Денег, наверное мало платят? Устал. Хочу к дочке.

    06.11.2025

  • zg

    Деян,ноги в руки и вперед!К жене и дочке!Без неустойки!По честному!

    06.11.2025

  • AnTaras

    Что мешает разорвать контракт, если так устал? Неустойку, всё таки, хочется.

    06.11.2025

  • Владимир К.

    Все хотят этого.=)

    06.11.2025

  • Pifia

    Не волнуйся. Скоро уже дома будешь

    06.11.2025

  • Tony Lee

    Готов к отставке, судя по всему.

    06.11.2025

