Станкович: «Я устал от того, что говорят вокруг обо мне. Очень хочу домой к жене и дочке»

Артем Калинин Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России рассказал, что устал от слухов о возможной отставке из клуба. — Сегодня без вопросов, — заявил Станкович на пресс-конференции. — Я буду говорить. Постарайтесь меня понять. Я не ухожу в отставку. Я очень устал от происходящего. От того, что говорят вокруг обо мне. Я очень хочу домой, к своей жене и дочке. Это сильно влияет на всех, кто работает в клубе, кто играет в команде. Ребята этого не заслуживают — того негатива, который творится вокруг нас. Я готов к любому решению. Я тут, в Москве. Случится это завтра или послезавтра, решение — за клубом. Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. По информации «СЭ», руководство московского клуба уже приняло решение об увольнении 47-летнего серба, клуб занимается поиском замены для специалиста. Шансы Гарсии, Лички и Риеры стремятся к нулю. Какие фамилии звучат вокруг «Спартака» и кто из них реален?

