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Сегодня, 09:22

Шапич — о победе над ЦСКА: «К сожалению, это игра в Кубке, а не в РПЛ»

Стефан Шапич прокомментировал победу «Торпедо» над ЦСКА в Кубке России
Дмитрий Барулев

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич в разговоре с «СЭ» выразил сожаление по поводу победы над ЦСКА (1:0) в 4-м туре группового этапа Кубка России.

— Чувствуем себя прекрасно! Два раза подряд обыграли ЦСКА! Прекрасные ощущения! ЦСКА — одна из лучших команд в России. К сожалению, это игра в Кубке, а не в РПЛ. Но каждая победа для нас хороша. Работаем каждый день на тренировках, чтобы подняться в таблице.

— Талалаев очень строгий тренер, как вам работается с ним?

— Нам с ним работается хорошо.

— Его штрафы в «Ахмате»?

— Не слышали об этом.

«Торпедо» победило ЦСКА (1:0) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Автозаводцы победили красно-синих в третий раз в сезоне-2022/23.

ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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