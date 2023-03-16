Степашин — о победе над «Зенитом»: «Если бы это был финал Кубка страны, наверное, это было бы здорово»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу над «Зенитом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«С победой, скажем так. Хотя все еще впереди. Если бы это был финал Кубка страны, наверное, это было бы здорово. Но еще все впереди. Для любой команды, когда ты выигрываешь в такой ситуации, это очень хорошая мотивация. Мне очень приятно, что ребята не растерялись. Я тысячу раз говорил, что я болел за ленинградский «Зенит». Сегодня в этой команде ни одного ленинградца не играло. Хотя, конечно, очень приятно, что в Санкт-Петербурге собрался почти полный стадион. Был хороший антураж.», — приводит KP.RU слова Степашина.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).