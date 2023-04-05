Стипиди: «Это не Кубок России, а Кубок Москвы»

Футбольный функционер Павел Стипиди раскритиковал нынешнюю схему проведения FONBET Кубка России.

«Цирк. Команда, которая четвертый или какой уже раз в Кубке проигрывает, все равно остается в этом турнире. Тут неважно, речь идет о «Спартаке» или о какой-то другой команде. Это что вообще такое? Я так понимаю, это не Кубок России, а Кубок Москвы. Пока не вылетят все периферийные команды, ничего не остановится. Ну это же какое-то кино. Я такого формата Кубка еще ни в одной стране не видел. И у нас раньше такого не было никогда, при Советском Союзе всегда был один формат. На первых стадиях еще можно сделать двухматчевые раунды, но потом все должно быть четко: проиграл — вылетел. Я уверен, нынешняя схема неправильная», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

В текущем сезоне розыгрыш Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.