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Кубок России

17 мая, 09:34

Сторожук назвал сильные стороны «Урала» перед финалом Кубка России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук оценил шансы краснодарцев на выход в суперфинал FONBET Кубка России.

«Перспективы весьма положительные, поскольку «Краснодар» обладает хорошими квалифицированными футболистами. То, что команда играет дома, учитывая логистику, также поможет. Уверен, что придет полный стадион. То, как болельщики умеют гнать команду вперед, я ощутил на себе. Думаю, что у «Краснодара» большие шансы на выход в суперфинал. Уверен, что «Краснодар» нащупает свою игру, «Урал» будет играть вторым номером. Но я бы не стал критично высказываться о том, что у соперника что-то не получалось в весенней части сезона. Все равно это очень организованная команда с точки зрения обороны, которая будет использовать свои шансы как в быстрых атаках, так и со стандартов», — приводит ТАСС слова Сторожука.

Матч между командами в рамках финала Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 17 мая и начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель встречи сыграет в суперфинале с московским ЦСКА.

Источник: https://tass.ru/sport/17765295
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
Александр Сторожук
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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