Стрепетов: «Судья Москалев превратил матч между «Зенитом» и «Спартаком» в бойню»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал драку, произошедшую между игроками питерского клуба и «Спартака» в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

«Я еще в первом тайме понял, что будет драка. Судье Москалеву надо дать красную карточку и дисквалифицировать его игр на десять. Потому что судья превратил игру в бойню. Задал такой уровень «борьбы», что за ним правил не было видно. Игроки начали бить друг друга с первых минут. Он на это внимания не обращал. Не смог остановить в конце матча драку. Начал же все Промес, — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова. — Судья не держал игру в руках. В первом тайме шла охота на Клаудиньо, его бил откровенно Хлусевич. Судья — ноль внимания. Поэтому такой финал. Судейство — позорнейшее! И первый, кому надо дать самую красную карточку, — это судья Москалев».

В результате драки красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

Встреча закончилась победой питерского клуба (0:0, 4:2 по пенальти).

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Крылья Советов» завершили групповой турнир на второй строчке с 12 очками. Самарцы также прошли в верхнюю сетку плей-офф.

«Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Факел» не смог набрать ни одного очка и завершил групповой турнир с 6 поражениями.